Réalité virtuelle au Complexe Desjardins

Au Musée de la symétrie, casque de réalité virtuelle vissé sur la tête, on s'envole dans une nacelle vers un monde imaginaire, coloré et fantastique. Dans chaque main, on tient une manette. Tout à coup, l'une d'elles se met à vibrer délicatement. Nous voilà avec un arrosoir au bout de la main! Vite, arrosons ces jolies pousses qui deviennent instantanément de grosses fleurs bleues. Quelques minutes plus tard, la manette devient raquette et celui qui se prête au jeu frappe de gros diamants qui vont valser vers le lointain horizon.

Le parcours s'achève. La nacelle a disparu et on se retrouve soudainement debout sur une majestueuse raie manta qui se dirige vers le fond des mers. Un sentiment de plénitude nous habite.

Le générique de Musée de la symétrie, une production de l'ONF, apparaît. Le voyage, d'une vingtaine de minutes, est terminé. C'est le retour à la réalité.

À seulement 28 ans, la bédéiste et animatrice Paloma Dawkins a créé une première oeuvre de réalité virtuelle enivrante que l'on peut découvrir à FNC Explore.