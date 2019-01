Un film inspiré de Rob Ford à South by Southwest

Un drame tournant autour de l'ancien maire de Toronto, feu Rob Ford, sera présenté en première mondiale au festival South by Southwest (SXSW), à Austin au Texas.

Run This Town sera présenté dans la section «Narrative Spotlight» du festival, qui se tiendra du 8 au 17 mars.

Ben Platt est en vedette dans le rôle d'un journaliste débutant qui tente de faire la lumière sur une histoire impliquant le maire controversé de la ville.

Rob Ford n'est pas spécifiquement mentionné dans la description du film sur le site web du festival.

Dans une entrevue accordée à Toronto en avril dernier, le scénariste et réalisateur Ricky Tollman avait confirmé à La Presse canadienne que la vedette de la série Homeland, Damian Lewis, jouait le rôle de Rob Ford dans le film.

Ricky Tollman avait souligné qu'il ne s'agissait pas d'un film biographique et que le maire était en fait un personnage plutôt mineur.

«Ce n'est pas l'histoire de Rob Ford, c'est l'histoire de personnes que je connais et avec qui j'ai grandi et d'une génération de personnes», avait déclaré le réalisateur, qui a souligné que le personnage de Rob Ford ne se trouvait que «dans quelques scènes clés et quelques moments clés».

Il avait ajouté qu'il souhaitait créer «un portrait sympathique» de Rob Ford et de son mandat tumultueux avant sa mort en 2016.

Ricky Tollman avait également dit que le personnage de Ben Platt n'était pas basé sur des journalistes réels qui ont couvert Rob Ford.

La distribution inclut également les acteurs canadiens Nina Dobrev, Mena Massoud et Scott Speedman.