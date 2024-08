Les artistes sont aussi la somme des œuvres qui les ont forgés. Jean-Carl Boucher, enfant-acteur devenu grand cinéphile et réalisateur, livre les siennes à notre chroniqueur Marc Cassivi, dans le cadre de notre nouvelle rubrique « Sous influences ».

Marc Cassivi : J’allais te demander quel est le premier disque que tu t’es acheté avec ton argent de poche, mais j’oubliais que nous ne sommes pas de la même génération…

Jean-Carl Boucher : J’ai quand même connu le CD. Mon père tripait vraiment sur la musique et il avait un Walkman… Un Walkman, mais pas avec les cassettes !

Un Discman…

Oui, c’est ça, le Discman ! J’étais dans les seuls à venir à l’école avec ce fameux Discman. Je consommais un peu de tout. Mon père est un grand amateur de jazz et de musique classique, alors j’avais accès à toute sa collection. Il m’a fait découvrir l’univers des Beach Boys. Il me disait que l’évidence, c’était les Beatles, mais que les Beach Boys, ça valait aussi vraiment la peine.

Il ne devait pas y en avoir beaucoup dans la cour d’école qui écoutaient Pet Sounds… Est-ce que ça faisait de toi une bibitte ?

Je ne pense pas que j’étais considéré comme étrange, mais c’est sûr que mes amis n’avaient pas nécessairement les mêmes intérêts que moi. C’était des goûts plus « adultes », mais c’était ma façon de communiquer avec mon père. Il était aussi un grand cinéphile. C’est lui qui m’a montré les grands classiques. Je me souviens du moment où je suis descendu au sous-sol et qu’il écoutait Pulp Fiction. J’étais en quatrième ou en cinquième année. J’étais curieux. Il a mis le film sur pause et il m’a donné un minimum de contexte. Ce n’était pas un père indigne qui me forçait à regarder des scènes de violence ! Il savait qu’il pouvait me faire confiance. On discutait toujours des films avant et après.

Est-ce que ton père s’est essayé à des œuvres qui t’ont paru plus rébarbatives ? Ça me fait penser à mon propre parcours de père cinéphile qui a essayé trop vite de transmettre sa passion. J’ai montré à mes garçons Les Quatre Cents Coups en me disant que ce personnage de leur âge allait forcément les intéresser…

Quand mon père a vu que je m’intéressais au cinéma, c’était pour lui une évidence de me montrer Citizen Kane. Il m’a expliqué qu’à l’époque, c’était révolutionnaire et que c’était considéré comme le plus grand film de tous les temps. J’ai tellement trouvé ça dull ! J’étais beaucoup trop jeune. On regardait un film noir et blanc dans le noir ; pour un enfant, c’était presque écrasant.

PHOTO FOURNIE PAR IMMINA FILMS Jean-Carl Boucher dans 1995, de Ricardo Trogi

Mes garçons m’ont demandé si on pouvait regarder des films en couleur…

C’est étrange parce qu’aujourd’hui, c’est ce que j’aime le plus [le noir et blanc]. Je pense que s’il ne me l’avait pas montré à cette époque-là, je ne l’aurais peut-être pas revisité aussi tôt dans ma vie. Il reste quelque chose de ça, clairement. C’est marquant. Mon père aimait qu’on vive des expériences ensemble. Il m’a fait croire que The Blair Witch Project, c’était vrai ! J’ai vu avec lui Halloween de John Carpenter et c’est le film qui m’a le plus chamboulé. La terreur que j’ai ressentie, je peux la ressentir encore. À 30 ans, je vais dans un chalet et j’y pense ! Le cinéma permet de vivre ces grandes sensations. Je remercie de plus en plus mon père pour ça. C’est tellement riche de pouvoir avoir accès à ça jeune.

Je sais qu’il ne faut pas tout croire ce qu’on lit sur Wikipédia, mais c’est vrai que tu es né à Regina ?

Oui. Pour apprendre l’anglais, mes parents sont partis dans l’Ouest canadien, où ma mère est devenue prof et où mon père a pu travailler en informatique. Ils ont eu leurs enfants là-bas, mais pas dans l’intention de rester. J’ai quand même vécu à Regina jusqu’à 8 ans et demi. Pour mes parents, c’était une parenthèse, mais pour moi, c’est une période marquante. Mes amis étaient tous anglophones. Quand je suis arrivé au Québec, j’ai presque eu un choc culturel, même si mes parents nous parlaient en français, évidemment. Mais je n’ai jamais regardé le cinéma américain doublé. J’ai pu avoir accès aux vraies voix. Je me souviens qu’à l’époque, j’ai vu Mystic River. Ça m’a troublé. Les performances sont incroyables.

C’est le plus grand rôle de Sean Penn…

Il y avait aussi Tim Robbins et Marcia Gay Harden. Les trois ont été nommés aux Oscars. C’est grâce à Mystic River que j’ai eu l’appel du jeu. J’ai compris qu’il y avait moyen de transmettre quelque chose d’épique avec une scène entre deux gars assis devant la maison, qui jasent. Ça a allumé chez moi l’envie du jeu et de la direction d’acteurs. Clint Eastwood, clairement, avait quelque chose à voir dans le fait de les mettre en contexte parfaitement pour que ces personnages communiquent. J’ai compris ce qu’était transmettre une émotion par le cinéma.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Sean Penn dans Mystic River, film grâce auquel Jean-Carl Boucher a eu l’appel du jeu

Ta famille est revenue à Laval, et tu as commencé à jouer jeune.

Oui, super jeune. Ce n’était pas clair que je voulais faire ça dans la vie, mais j’avais une attirance pour ce milieu-là. Mes parents n’arrivaient pas à me caser dans un truc sportif parce que je n’étais pas très bon ! [Rires] D’ailleurs, je me suis retrouvé en audition pour un film de baseball avec Pier-Luc Funk, dans lequel le personnage était trop poche pour être dans une équipe [Un été sans point ni coup sûr de Francis Leclerc en 2008] !

Avec Simon Pigeon aussi, un autre de ta gang [que Jean-Carl Boucher a dirigé avec Funk dans son premier long métrage, Flashwood]…

PHOTO FOURNIE PAR ALLIANCE Jean-Carl Boucher (en bas à droite) dans Un été sans point ni coup sûr

Oui, sauf que Simon, c’est un grand athlète ! On s’est rencontrés là, et depuis, on se voit presque tous les jours. C’était un casting ouvert, pour créer cette équipe de baseball, et Pier-Luc et moi, on jouait deux mauvais joueurs. C’était un bon fit ! Ça avait du sens pour moi d’être accepté dans une équipe sportive comme étant le poche, mais aussi le comic relief. Ça m’a donné la piqûre, parce que j’ai rencontré évidemment Francis Leclerc, mais aussi le directeur photo Steve Asselin, qui a fait les quatre films dans lesquels je joue avec Ricardo. Ils ont vu que j’avais un intérêt pour le cinéma, donc ils m’apportaient des piles de DVD. Je regardais ça au retour de ma journée de tournage. J’avais 12 ans et je regardais des Kubrick, des Tarkovski et des Polanski. Chinatown !

C’était ton école de cinéma ! Tu étais en train de te former comme acteur, dans le jeu, et comme cinéphile et futur réalisateur. Tu avais déjà la réalisation en tête ?

Oui, ça m’intéressait vraiment. À 12 ans, tu ne te dis pas que ton métier sera d’être acteur. Tu vois ça comme une expérience, un bel été. J’en ai profité pour en apprendre sur la réalisation, et comment fonctionne un tournage. Je réalise à la télé [District 31, 5e Rang, STAT], j’ai fait un long métrage, mais je n’ai jamais suivi de cours de réalisation. Je pense que tout vient de cet été-là. Ils m’ont expliqué la base et, à partir de là, ç’a été très instinctif.

Ç’a été un été sans point ni coup sûr, mais avec beaucoup de cinéma…

Exact ! Avec des tripeux de cinéma. On se le dit encore aujourd’hui, avec Pier-Luc et Simon : on a été chanceux de faire ce film-là. Francis est vraiment un gars de gang qui nous a donné le goût de rester dans ce milieu-là. On est devenus un peu une famille. C’est un lien indestructible.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jean-Carl Boucher en conversation avec notre chroniqueur Marc Cassivi

Est-ce que tu as des goûts particuliers qui se sont développés dans la vingtaine ?

Je vais te parler des deux films que je préfère et ça va te donner un peu une idée. À nos amours de Maurice Pialat : j’ai le poster chez nous, qui prend énormément de place. Peut-être pour montrer à quel point ce film me parle. Il m’a tellement touché, marqué. Pour moi, c’est un film qui se réécoute sans cesse et qui se montre à d’autres. C’est important dans mon appréciation d’un film d’avoir envie de le réécouter et de le redécouvrir en compagnie d’autres personnes.

Tu me donnes envie de le ressortir de ma DVDthèque et de le montrer à mon fils.

Je t’avoue que je suis un peu tombé en amour avec Sandrine Bonnaire. Je ne te mentirai pas. C’est le côté naturaliste qui me plaît aussi. On sent clairement que Maurice Pialat recherche la vérité absolue. La scène des fossettes… On peut faire ça au cinéma et que ce soit divertissant ! Ça m’a fasciné. Et puis l’autre film, c’est Lost in Translation [de Sofia Coppola], que je pourrais réécouter sans arrêt. Je suis bien dans ce film-là. Ça va au-delà de l’histoire.

Et ce qui se dit secrètement à la fin…

L’ambiance est agréable. C’est peut-être une généralité, mais il y a une forme de solitude chez les jeunes cinéphiles et il y a un réconfort énorme qui vient de ces personnages. Je m’identifiais carrément à ces deux âmes-là. Ça fait du bien de passer deux heures avec eux. Tout ce que j’ai vu pendant cette période, Gummo et Julien Donkey-Boy de Harmony Korine, des trucs plus underground, m’a beaucoup marqué. À travers Korine, j’ai découvert Herzog, qui était son mentor. Je me souviens d’être allé au Forum voir Into the Abyss, sur la peine de mort, après l’école, seul. Il y avait seulement un autre gars dans la salle. C’était tellement intense qu’on a jasé du film ensemble après.

Je me souviens très bien d’être allé seul au cinéma de la Plaza Alexis Nihon, juste en face du Forum, un après-midi d’école, et d’avoir découvert Cinema Paradiso [de Giuseppe Tornatore]. Je devais avoir 15 ans. Ça m’avait ouvert au cinéma international.

J’ai un très beau rapport avec Cinema Paradiso. Quand on a tourné 1981, j’ai eu l’impression de comprendre toute la sensibilité de Ricardo, qui est quelqu’un d’assez boute-en-train, quand il m’a dit que c’était le plus beau film qu’il avait vu de sa vie. Je l’ai regardé le soir même et j’ai eu l’impression de mieux comprendre qui il est comme gars et comme cinéaste.

