Avec Jour de chasse, thriller psychologique où Nahéma Ricci incarne une travailleuse du sexe se joignant à une meute de chasseurs guidée par un mâle alpha joué par Bruno Marcil, Annick Blanc signe un premier long métrage qui a du panache. La Presse les a rencontrés.

Ayant convaincu le charitable Kevin (Frédéric Millaire Zouvi) de la ramener au camp de chasse où elle a dansé à l’occasion d’un enterrement de vie de garçon, Nina (Nahéma Ricci) doit convaincre les chasseurs de l’héberger quelques jours. Bernard (Bruno Marcil), chef du clan, le fantasque Philippe (Marc Beaupré), le futur marié LP (Alexandre Landry) et Claude (Maxime Genois), colosse peu rassurant, vont donc passer au vote à main levée. Non sans avoir d’abord bandé les yeux de la jeune femme.

N’importe quelle femme dans cette situation aurait envie de prendre ses jambes à son cou. Or Nina, qui en a vu d’autres, semble s’en amuser. Des scènes où les réactions du personnage féminin décontenanceront à la fois les spectateurs et les chasseurs, Annick Blanc (Au milieu de nulle part ailleurs, Turn Off Before Living et La couleur de tes lèvres) en réserve tout un lot dans Jour de chasse.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La réalisatrice Annick Blanc

Cette scène-là, on en avait discuté avec Nahéma en audition, est comme un viol. Je lui ai demandé de jouer la scène comme si Nina n’avait pas peur et qu’elle trouvait ça drôle. Si le personnage n’est pas atteint, la comédienne l’est. Annick Blanc, réalisatrice

« On a beaucoup travaillé avec les comédiens parce que souvent, les personnages n’agissent pas comme on agirait dans la vie, il fallait donc que j’explique leur logique interne pour que le jeu soit naturel. Pour que tous ces personnages existent, j’avais besoin des acteurs dans chaque scène, donc les journées de tournage étaient épuisantes », se rappelle la réalisatrice, qui a vu le tournage de son premier long métrage interrompu par la pandémie, puis par une grossesse.

Au moment où Nina croit avoir gagné sa place au sein de la meute, Kevin, qui a décidément le cœur sur la main, ramène au camp de chasse l’énigmatique Doudos (Noubi Ndiaye), immigrant sans papier qui errait à l’orée de la forêt. Dès lors, les rapports de force changent entre les hommes et la femme.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Nahéma Ricci, qui interprète Nina dans Jour de chasse

« Nina est un personnage au caractère imprévisible, explique l’actrice révélée dans Antigone, de Sophie Deraspe. Elle a une espèce de liberté et d’insouciance que je n’aurais pas nécessairement partagé. C’est aussi quelqu’un qui garde le contrôle, une illusion de contrôle à travers les mêmes outils qui la marginalisent, c’est-à-dire sa sexualité. Elle n’est pas toujours consciente de la précarité de son statut dans le groupe, elle navigue entre la conscience et l’inconscience de cette précarité. Pour moi, qui ai beaucoup joué de rôles d’adolescentes introverties, ce rôle marque un passage à l’âge adulte. »

Des influences variées

Très tôt dans Jour de chasse, tandis que les personnages dévoilent des facettes cachées de leur personnalité et que les relations entre eux se complexifient, force est d’y reconnaître les influences de La bête lumineuse, de Pierre Perrault, et de Deliverance, de John Boorman.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Bruno Marcil, qui incarne Bernard dans Jour de chasse

« La bête lumineuse – un film que j’adore, un documentaire vraiment marquant, un de mes films préférés avec Pour la suite du monde –, c’est clairement une inspiration de départ, confirme Bruno Marcil. Dans le film de Perrault, Bernard L’Heureux, c’était l’inspiration pour mon personnage. Pour nous, hommes québécois, il y a quelque chose là-dedans qui est très malsain, mais qui est aussi un petit peu à la source de ce qu’on est, de la culpabilité qu’on porte aujourd’hui. Bernard a ce côté plus groundé et en même temps mansplainer [homme qui a tendance à “pénispliquer”], c’est le mâle alpha qui est un peu l’héritier de la gang de nos pères. »

Avouant s’être inspirée de Perrault et de Boorman, Annick Blanc dévoile qu’elle a aussi puisé son inspiration du côté du réalisateur du Ruban blanc et de Funny Games : « J’ai essayé d’ajouter au film une touche de Michael Haneke, sa froideur dans l’horreur humaine, car l’horreur, la vraie, c’est celle qui est dans les choix qu’on décide de prendre ou de ne pas prendre. »

Si Jour de chasse n’est pas à proprement parler un drame d’horreur, il n’en demeure pas moins que le film, thriller psychologique aux accents oniriques et merveilleux, flirte par moments avec les codes du slasher sylvestre.

« Jour de chasse est à la jonction de plusieurs genres et ce type de film a souvent été dominé par les hommes, avance Nahéma Ricci. C’est quoi, l’horreur ? C’est jouer avec ce qui fait peur. Je trouve hyper intéressant d’écrire un thriller où la tension est celle de la violence masculine, parce que ce sont les peurs qui nous traversent en tant que femmes. La peur d’être violée est quotidienne, elle est là tout le temps, le jour, la nuit ; on est socialisées comme ça. »

Au-delà des influences cinématographiques, Jour de chasse, que la cinéaste a porté en elle une dizaine d’années, puise sa source dans une relation toxique qu’a subie Annick Blanc, qui a cependant préféré la traiter de manière métaphorique.

« Au début, c’était un huis clos entre deux personnes sur une relation toxique, explique-t-elle. À un moment donné, je n’arrivais pas à y faire face et je me suis dit que j’avais besoin d’aller vers quelque chose de plus grand. J’ai voulu apporter l’aspect d’une société qui se bande les yeux sur ce qui s’écroule autour d’elle, ce qui m’a donné la trame narrative du thriller, et de m’y accrocher. »

L’homme toxique a donc prix cinq visages distincts : « Dans le film, ces hommes-là ne sont pas méchants. Ils sont complexes, nuancés, et c’est ça qui m’intéressait, toutes les zones grises qu’il y avait là-dedans. Ils sont accueillants, protecteurs, mais en même temps, ils peuvent te bouffer. En entrant dans cette gang-là, tu es coincé dans quelque chose qui est plus grand que toi. »

Ils ne sont peut-être pas méchants, mais ces cinq chasseurs en feront voir de toutes les couleurs à Nina, ainsi qu’à Doudos.

« Même si je savais qu’il y avait une scène de gaslighting, des scènes où Nina est ostracisée par les hommes, je ne m’étais pas rendu compte que le sujet des relations toxiques avait tant repris le dessus. Je constate que si tout ça est resté au niveau des métaphores, c’est parce que ça m’habitait tellement », conclut Annick Blanc.

En salle le 16 août