Dans La femme cachée, son deuxième long métrage de fiction, Bachir Bensaddek, réalisateur de Montréal la blanche, trace le portrait d’une immigrante algérienne s’apprêtant à affronter les démons de son passé. La Presse l’a rencontré.

Il y a quelques années, après une projection à Montréal, une femme d’origine algérienne aborde le producteur Serge Noël afin de lui demander de faire un film sur sa vie. Pour rire, il lui répond qu’il aimerait bien aussi qu’on tourne un film sur sa vie. La femme lui propose alors d’aller prendre un café afin de lui raconter sa vie. Le producteur est bouleversé par les confidences qu’il entend.

« Sa mâchoire lui a décroché de savoir tout ce qu’elle avait vécu. C’était tellement hors de toute possibilité comme parcours, comme vie, qu’avant de faire quoi que ce soit, Serge lui a suggéré de consigner par écrit tout ce qu’elle avait vécu », raconte Bachir Bensaddek, rencontré alors qu’il travaille sur son prochain film, Kaboul, Montréal, sur un scénario de Marie Vien (La passion d’Augustine, de Léa Pool ; Le temps d’un été, de Louise Archambault).

Souhaitant porter à l’écran le destin de cette femme exceptionnelle, Serge Noël rencontre à Cannes la scénariste québéco-colombienne Maria Camila Arias (Les oiseaux de passage, de Cristina Gallego et Ciro Guerra). Puis le producteur contacte Bachir Bensaddek, qui accepte d’embarquer dans le projet après avoir lu les notes biographiques.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le réalisateur Bachir Bensaddek

L’idée, c’était de réussir à trouver une façon d’amener ce parcours extrêmement difficile, à la limite du supportable à la lecture, pour en faire un objet cinématographique qui serait digeste pour le spectateur. Bachir Bensaddek

Dans La femme cachée, cette femme d’origine algérienne, dont l’identité ne peut être révélée, est interprétée par l’actrice française Naïlia Harzoune (Patients, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir) et s’appelle Halima. En couple depuis quelques années avec Sylvain (Antoine Bertrand), Halima lui a fait croire qu’elle n’avait plus de famille et qu’elle avait grandi dans des foyers d’accueil. « Ce qui nous a impressionnés chez cette femme-là, c’est l’effort surhumain que ça lui a pris pour pouvoir surmonter ce drame. »

PHOTO FOURNIE PAR K-FILMS AMÉRIQUE Antoine Bertrand et Naïlia Harzoune dans une scène du film La femme cachée

Pour les besoins de la fiction, Bachir Bensaddek et Maria Camila Arias, qui avait d’abord tiré une première version du scénario, ont gommé des éléments de la véritable histoire, puis en ont ajouté et modifié. « Maria est revenue avec un nouvel univers fictionnel. On a utilisé un parcours émotionnel, un parcours de vie, puis on a laissé tomber la réalité pour aller dans la vérité du film. Inventer des choses nous a donné la liberté d’explorer une logique intrinsèque familiale. Ce qui est le plus important, c’est l’émotion, l’empathie pour le personnage. Ce n’est pas facile comme sujet et j’aspirais à un peu de générosité envers le spectateur. Cette générosité passe par cette prise de liberté. »

Silence

En découvrant qu’elle est enceinte d’un garçon, Halima est alors hantée par des souvenirs traumatiques. Bien qu’elle aurait préféré y aller seule, la femme se rend en France avec Sylvain et leur fille Léa (Athéna Henry) afin de confronter sa famille, qui vit en vase clos à Montpellier.

Si la parole peut être libératrice, Halima a choisi le silence. À l’instar du spectateur, Sylvain découvre petit à petit l’ampleur du drame qu’elle a vécu.

« Toute la partie sur le silence, ce sont Maria et moi qui l’avons apportée. Au fur et à mesure qu’on réfléchissait, on se disait que si l’on voulait la découvrir couche par couche, comme sa famille et ses amis l’on découverte au Québec, il fallait qu’on réussisse à diminuer ça dans le temps, et ça ne fonctionnait que si elle avait gardé tout ça pour elle. »

Ayant elle-même menti à Sylvain et à sa fille, Halima découvre à son tour les mensonges de ses parents (Fatma-Zohra Mimouni et Rabah Bouberras), dont celui de prétendre que le père était un harki, c’est-à-dire un supplétif algérien ayant soutenu la France durant la guerre d’Algérie.

« Il était aussi question des harkis dans l’histoire, mais je n’avais pas envie que ce soit un enjeu dans le film. C’est trop chargé politiquement et je ne voulais pas que ce soit récupéré d’une manière ou d’une autre, que ce soit essentialisé. La meilleure façon de se cacher, c’était de dire qu’ils étaient harkis. C’était suffisant pour faire d’eux des parias dans la société française et d’installer un huis clos. Le harki, c’est comme le MacGuffin parce qu’il justifie l’enfermement, mais ce qui compte, c’est l’enfermement, le repli sur soi. »

« J’ai un parcours migratoire qui est extrêmement privilégié », poursuit le cinéaste, arrivé au Québec à 19 ans avec une bourse pour étudier en cinéma. « Comme dans le cas d’Halima, l’immigration, c’est aussi une réinvention de l’identité. Ce qui est intéressant dans son cas, c’est qu’elle s’est inventé un personnage, mais il lui fallait aller jusqu’au bout du traumatisme pour pouvoir se réinventer au complet. C’est en vivant au Québec, avec un Québécois, qu’elle a su et s’est dit qu’elle allait pouvoir le faire. Ça dit quelque chose sur la société québécoise où, comme moi, Halima s’est sentie accueillie. »

En salle le 9 août