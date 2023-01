Laura Poitras

David contre Goliath

Laura Poitras a remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 2015 pour Citizenfour, à propos du lanceur d’alerte Edward Snowden, qui dénonçait l’espionnage numérique, en particulier des États-Unis. Dans All the Beauty and the Bloodshed, Lion d’or de la plus récente Mostra de Venise, la cinéaste américaine s’intéresse à un autre personnage rebelle qui conteste l’ordre établi.