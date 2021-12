Huit ans après la fin de la série The Borgias, François Arnaud a renoué avec le cinéaste Neil Jordan sur le tournage du film Marlowe dans lequel il côtoie Liam Neeson, Jessica Lange, Diane Kruger et Danny Huston.

André Duchesne La Presse

Le film raconte l’histoire de Philip Marlowe (Liam Neeson), un détective privé dont la carrière bat de l’aile. Mais un jour, celle-ci prend une nouvelle tournure lorsqu’une femme vient lui demander son aide pour retrouver un ex-amoureux. Cette quête en cache une autre beaucoup plus importante.

« Marlowe est un film d’époque qui se passe à Hollywood dans les années 1930, a indiqué François Arnaud lundi dans le cadre des entrevues promotionnelles pour le film Au revoir le bonheur de Ken Scott. Je joue un genre de “wannabe” qui rêve d’être acteur et se retrouve à être accessoiriste. Mais… c’est un accessoiriste gangster ! Je porte une petite moustache et beaucoup de chapeaux. (rires)

Encore la semaine passée, Arnaud se trouvait sur le plateau de tournage de ce film à Barcelone. C’est pour cette raison qu’il n’était pas du voyage de l’équipe d’Au revoir le bonheur aux Îles-de-la-Madeleine où il a été présenté en avant-première.

« Pour Marlowe, il me reste encore quelques jours de tournage à aller faire à Dublin, dit-il. Je n’ai pas un énorme rôle dans le film, mais mon personnage est très important. »

M. Arnaud est surtout très heureux de renouer avec Neil Jordan, le créateur de The Borgias, une série télévisée dans laquelle il tenait un des rôles principaux avec Jeremy Irons.

« C’est formidable de travailler avec ces gens-là, dit-il à propos de Liam Neeson et cie. Et c’est formidable de retrouver Neil (Jordan) qui a eu une présence très bienveillante dans ma vie. Je m’en rends compte de plus en plus. Huit ans après les Borgias, je me rends compte à quel point je fais partie de sa famille de cinéma. »

Ce film n’a pas encore de date de sortie. Rappelons par ailleurs qu’Au revoir le bonheur sera en salle le 17 décembre partout au Québec.