Claire Foy et Benedict Cumberbatch dans The Electrical Life of Louis Wain

Benedict Cumberbatch et Claire Foy n’en sont pas à leur premier rôle historique. Si on a déjà vu l’interprète de Sherlock Holmes dans la peau du célèbre mathématicien Alan Turing, on se souviendra de la performance de l’actrice britannique dans la série The Crown. Avec The Electrical Life of Louis Wain (La vie extraordinaire de Louis Wain en français), le public les retrouve alors qu’ils incarnent Louis Wain et Emily Richardson, un couple passionné d’art et de beauté qui vivra son lot de défis.

Léa Harvey Le Soleil

Le nouveau long métrage de Will Sharpe porte ainsi sur le parcours de l’illustrateur anglais Louis Wain, reconnu notamment pour ses dessins de chats anthropomorphes aux grands yeux. Le film aborde la vie adulte de l’artiste jusqu’à ses vieux jours, soit de la fin du XIXe siècle à la moitié du XXe. Seul homme de sa famille, Louis Wain devra faire face à de nombreuses difficultés au fil des ans, notamment parce qu’il devra subvenir aux besoins de ses cinq sœurs et de sa mère. Le tout grâce à ses illustrations.