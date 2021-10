(New York) L’actrice Lashana Lynch complétait un entraînement pour effectuer des cascades pour les besoins du film lorsqu’elle a appris qu’elle avait obtenu le rôle d’une agente 00 dans le nouveau James Bond No Time to Die.

Jake Coyle Associated Press

Avant cette annonce, le personnage qui allait lui être attribué était resté un mystère pour elle. Lashana Lynch n’avait entendu que des bribes d’information au compte-gouttes. Elle se sentait, dit-elle, comme dans une série télévisée qui révèle soigneusement peu d’information à chaque épisode. Ce n’est que lorsqu’elle était en plein milieu de sauts périlleux et de tirs de faux pistolets que la révélation complète est venue. Lashana Lynch serait la première femme noire à jouer une agente 00 en six décennies de films James Bond.

De plus, le personnage de Nomi prend le nom de code 007, le James Bond de Daniel Craig ayant déserté les services secrets britanniques.

« Passer une audition pour un film mystérieux et un personnage mystérieux s’est transformé en un film de James Bond possible et un personnage mystérieux », se souvient-elle. « Cela s’est transformé en film de James Bond définitif et en la possibilité que quelqu’un entre et crée une très belle tempête ».

No Time to Die, en salle depuis vendredi au Canada et aux États-Unis, est la cinquième et dernière prestation de Daniel Craig dans le rôle du super espion. Le film, peut-être plus que tout autre James Bond, tire une grande partie de son intensité par la force de ses personnages féminins, dont l’une à l’histoire complexe, et la romance la plus durable de James Bond, rôle interprété par Léa Seydoux, ainsi que celle d’Ana de Armas, dans une apparition brève, mais pleine d’action.

Le rôle de Lashana Lynch, cependant, devient un point de repère dans la franchise. L’actrice britannique de 33 ans a été largement célébrée pour avoir élargi l’univers historiquement homogène de James Bond dans un rôle qui – comme d’autres ayant apporté une représentation plus large à des franchises vieilles de plusieurs décennies – a également suscité une hostilité en ligne. Lorsque la nouvelle a fait l’objet d’une fuite en 2019, le compte Instagram de l’actrice qui interpréterait l’agente 007 s’est enflammé de commentaires racistes et misogynes.

PHOTO NICOLA DOVE, MGM PICTURES VIA AP Lashana Lynch et Daniel Craig

« On m’a rappelé l’institution dans laquelle j’entrais et le monde qui ne soutient pas les gens comme moi, nécessairement », a dit l’actrice. « Une fois cette première réaction passée, j’ai plongé directement dans le travail. J’ai mis cette énergie dans les entraînements, les tournages, dans le temps passé avec ma famille et aussi en réévaluant la façon dont j’utilise mon téléphone ».

« C’est quelque chose qui devrait toujours être évoqué », ajoute-t-elle à propos de certaines de ces réactions. « Les jeunes ont besoin de l’entendre ».

Avant que Daniel Craig ne reprenne le rôle de James Bond, Lashana Lynch dit qu’elle n’avait que peu de relations avec les films de la franchise. Cela dit, être invitée à auditionner, dit-elle, lui a donné le sentiment qu’elle entrait peut-être dans la franchise au bon moment.

« En tant que Londonienne noire, je n’ai pas eu l’occasion de me lier à James Bond d’une manière qui ait du sens », explique-t-elle. « Maintenant, Daniel Craig entrant dans la franchise et rendant le personnage brut, sombre et dangereux – j’ai remis en question son traumatisme pour la première fois – cela m’a vraiment intrigué de savoir comment les nouveaux personnages de la franchise réagissent à son égard ».

Dans No Time to Die, James Bond retourne finalement en service où il est surpris d’apprendre que son numéro de marque a été pris. Ce qui s’ensuit entre lui et Nomi est à la fois une rivalité et un partenariat. Nomi s’affirme, avec une confiance d’acier et des moments d’incertitude et Bond s’adapte à elle. L’interprète de la nouvelle 007 est surtout fière de la façon dont la force de Nomi ne s’accompagne pas d’une certaine vulnérabilité.

« Comme beaucoup d’entre nous, c’est toujours une façade. C’est une façade juste pour être dans le monde », dit Lashana Lynch à propos de la posture de Nomi. « Je veux qu’il y ait une influence vraiment naturelle, réaliste et facile sur nos jeunes en ce sens que lorsqu’on parle de “femmes noires fortes”, on ne suppose pas que leur force est tombée du ciel et a atterri dans leur cerveau ».