Guillermo del Toro, l'étoile de l'horreur familiale

Marc-André Lussier

(Los Angeles) Deux ans après avoir réalisé The Shape of Water, qui lui a valu l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation, Guillermo del Toro retrouve le grand écran à titre de scénariste et de producteur. Scary Stories to Tell in the Dark, un film d'horreur destiné à toute la famille, est inspiré d'une série de bouquins qui, depuis plus de trois décennies, fait frissonner des générations de lecteurs.

Au moment où il se présente devant quelques journalistes dans une salle de l'hôtel mythique Hollywood Roosevelt, Guillermo del Toro vient tout juste d'inaugurer son étoile sur le célèbre « Walk of Fame » de Hollywood Boulevard. Le cinéaste mexicain, dont le cinéma est riche de mythologies fantastiques et de figures monstrueuses, a d'ailleurs profité de sa tribune pour exhorter les immigrés à ne pas céder à la peur après les tueries sanglantes du dernier week-end. Même s'il n'a pas évoqué directement la situation politique du pays qu'il habite depuis plus de 20 ans lors de la rencontre de presse, Guillermo del Toro a quand même fait valoir la pertinence des films d'horreur, lesquels évoquent généralement des angoisses liées à une époque donnée. « La guerre du Viêtnam, la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, d'autres grands drames de l'humanité ont généré des frissons distincts, souligne-t-il. Il en est de même aujourd'hui. Dans le film, il est souvent dit que les histoires peuvent guérir ou faire mal. Qui n'a pas déjà entendu dans sa jeunesse une histoire circulant à propos de lui-même qui soit très vraie, ou, de façon plus terrifiante, très fausse ? Plus largement, une société peut être mise à mal à cause de mensonges proférés par un gouvernement pour envoyer des gens à la guerre sous de faux prétextes, par exemple, ou tout simplement pour créer de la division. » Le plaisir du frisson d'horreur Jouer sur la peur ou jouer à se faire peur sont deux notions très différentes. Au cinéma, on aime mieux d'emblée la deuxième option, d'autant plus qu'on peut alors en rire. Guillermo del Toro et le cinéaste norvégien André Øvredal (Troll Hunter), qui signe la réalisation, se sont donné pour mandat d'offrir un film d'horreur amusant, en s'inspirant d'une série de bouquins dont les amateurs du genre raffolent. D'abord publié en 1981 (il sera suivi de deux autres tomes au cours de la décennie), Scary Stories to Tell in the Dark, d'Alvin Schwartz, est un recueil de courtes histoires qu'on se plaît à raconter à voix haute. Le scénario a été construit de telle sorte que les histoires se greffent à un récit plus cinématographique. Une bande d'adolescents, une maison hantée, un livre dont les histoires s'écrivent toutes seules et prennent emprise sur la « vraie vie ».

Agrandir Michael Garza et Zoe Margaret Colletti dans Scary Stories to Tell in the Dark IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION

« Dès sa publication, alors que j'étais encore adolescent, j'ai dévoré ce livre et il ne m'a pratiquement jamais plus quitté, indique Guillermo del Toro. Jamais l'idée d'en faire un film ne me serait cependant venue à l'esprit au départ. Ce n'est que près de 20 ans plus tard, au moment où j'ai acheté les illustrations originales - et magnifiques - qu'a dessinées Stephen Gammel pour le bouquin, que l'idée a commencé à faire son chemin. Quand on a sondé mon intérêt, j'ai commencé par dire que je ne produirais pas ce film, mais que je pourrais suggérer des idées, étant donné ma connaissance de l'oeuvre. Évidemment, j'avais à peine commencé à en parler que j'ai mis le doigt dans l'engrenage ! » Rassembler trois générations L'une des particularités de Scary Stories to Tell in the Dark réside dans cette volonté de toucher des publics de tous âges, sans toutefois faire de compromis sur le niveau de tension des histoires.

« Peut-on faire un vrai film d'horreur destiné à toute la famille ? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre. Je souhaite sincèrement que ce film puisse rassembler les trois générations de lecteurs et que tout ce beau monde puisse s'amuser ensemble. » - Guillermo del Toro