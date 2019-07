The Lion King : un nouveau monde

(Los Angeles) Depuis le début de l'année, Disney a lancé de nouvelles versions de ses films d'animation Dumbo et Aladdin en prise de vues réelles. C'est au tour de The Lion King, lancé il y a 25 ans, de profiter des avancées technologiques. La Presse a assisté à une conférence de presse de ses artisans à Los Angeles.

Sitôt après avoir refait The Jungle Book en 2016, le réalisateur Jon Favreau entrevoyait qu'il pouvait aller encore plus loin techniquement. « Nous avons travaillé pendant trois ans sur The Jungle Book, a-t-il expliqué mercredi lors d'une conférence de presse dans un grand hôtel de Beverly Hills. Au début, nous utilisions la même technologie de capture de mouvements que dans le film Avatar, 10 ans plus tôt. Vers la fin, nous avons commencé à expérimenter et nous avons constaté que nous pouvions utiliser la technologie propre aux jeux vidéo en réalité virtuelle pour filmer de manière très cool. [...] L'idée est née de nous servir de ce que nous avions appris pour refaire un film comme The Lion King, dont la musique, l'histoire et les personnages sont excellents. »

Le réalisateur des deux premiers Iron Man s'est donc attelé à la tâche. « Nous avons conservé la même façon de faire des films avec des caméras et des prises de vues sur grue, tout en intégrant la réalité virtuelle, a-t-il précisé. Même si les performances, une fois filmées, relèvent entièrement de l'animation, l'équipe de tournage a pu travailler comme elle en a l'habitude. On a atteint un équilibre entre l'innovation et la tradition. »

Royauté afro-américaine

Le cinéaste a fait appel à plusieurs vedettes du cinéma, de la télé, du théâtre et de la musique pour donner vie aux animaux au coeur de The Lion King. Donald Glover (créateur de la série Atlanta et interprète de Lando Calrissian dans Solo : A Star Wars Story, qui mène aussi une carrière musicale sous le nom d'artiste Childish Gambino) et la chanteuse Beyoncé (Dreamgirls) interprètent respectivement les lions Simba et Nala devenus adultes. James Earl Jones (la voix de Mufasa dans la version originale de The Lion King) reprend le rôle du valeureux lion qui règne sur le royaume et tente de préparer son fils Simba à ses responsabilités futures.