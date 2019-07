Menteur: toute la vérité

La Presse : Votre première collaboration remonte à De père en flic. Vous vous êtes ensuite retrouvés pour Le sens de l'humour, De père en flic 2 et maintenant Menteur. Pourquoi ça marche si bien entre vous ?

Émile Gaudreault : Quand j'ai eu l'idée de De père en flic, j'ai tout de suite pensé à Louis-José et à Michel Côté. Tout simplement parce que ce sont les personnes les plus drôles de leur génération. Quand tu écris une franche comédie, tu as envie de travailler avec des gens qui ont naturellement le don de faire rire, et à qui tu n'auras jamais à expliquer comment être drôle. Louis-José a ce talent inné. Je sais qu'il va rendre mes textes meilleurs, que son charisme va faire en sorte que le public va embarquer. Je ne pourrais pas l'expliquer autrement.

Louis-José Houde : Je pense aussi que l'expérience de scène d'Émile [NDLR : au sein du Groupe sanguin] fait en sorte qu'on parle pas mal le même langage, même s'il n'en fait plus et qu'il se consacre au cinéma depuis longtemps. On dirait qu'il sait comment me parler pour que je comprenne vraiment ce qu'il souhaite sur le plan de l'énergie, de la nuance. En fait, je sens qu'il comprend mon système comique. Il sait quoi me dire pour obtenir la bonne chose.

La Presse : Pouviez-vous deviner dès le départ que cette relation serait si féconde ?

L.-J.H. : Pour moi, c'est difficile à dire parce qu'avant De père en flic, je n'avais aucune expérience de cinéma, sinon deux ou trois petites participations. Dès le premier moment, j'ai quand même eu le sentiment que ça se passait bien entre nous, autant sur le plan professionnel que personnel. Je ne me suis jamais dit qu'on allait faire plusieurs autres films ensemble, mais ça ne m'étonne pas que cette collaboration se poursuive 10 ans plus tard.

É.G. : On s'améliore au fil des ans, toi comme moi ! De père en flic était mon premier « gros » film et, pour toi, un premier grand rôle au cinéma. Ce que j'aime de notre collaboration, c'est que nous progressons l'un comme l'autre. Dans Le sens de l'humour, le personnage de Louis-José était un laconique misanthrope, très loin de ton personnage comique naturel. Quand on a fait une première lecture de table (je pense que je ne te l'ai jamais dit), je me suis aperçu que le personnage - silencieux, amer - était tellement loin de toi que je me suis tourné vers Denise Robert [la productrice] en lui disant qu'on aurait quasiment dû prendre Patrick Huard ! Denise a alors suggéré qu'on envoie Louis-José voir une coach, Johanne-Marie Tremblay, à qui j'ai donné quelques indications à propos de ce qu'on recherchait pour ce personnage. Je les ai laissés travailler, sans me mêler de rien ni même savoir ce qu'ils faisaient ou comment ça se passait.

La Presse : Louis-José, aimeriez-vous que le cinéma soit plus présent dans votre vie ?

L.-J.H. : Je ne cours pas après les projets. Pour moi, le cinéma est davantage une question de plaisir et d'intérêt qu'une question de vie ou de mort. Il faut que les circonstances s'y prêtent et que le tournage puisse s'insérer dans mon horaire de tournée, auquel s'ajoute la préparation du Gala de l'ADISQ. Ce n'est pas simple. J'ai déjà passé six ans sans tourner de film. Mais je souhaite faire du cinéma tout au long de ma carrière.

É.G. : Qu'un comédien comme Louis-José passe six ans sans tourner, c'est un scandale ! Ça indique en tout cas que quelque chose ne fonctionne pas dans notre cinéma. On compte peu d'acteurs ou d'actrices qui, comme lui, peuvent porter un film.

L.-J.H. : Le rapport que nous avons au Québec avec la comédie au cinéma n'est pas le même non plus, je pense. Peut-être est-ce à cause de l'espace démesuré qu'occupe l'humour sur scène chez nous, si on compare à ce qui se passe aux États-Unis et en Europe. Peut-être est-ce un symptôme, mais on dirait qu'au cinéma, nous sommes moins portés à produire de pures comédies. C'est peut-être pour ça qu'on me sollicite moins qu'un humoriste qui occuperait la même position dans un autre pays. Pis c'est correct. Le rire étant déjà très bien servi au Québec, je comprends qu'il y en ait moins au cinéma.

La Presse : Émile, pourquoi êtes-vous pratiquement le seul à occuper le créneau de la comédie populaire dans notre cinéma ?

É.G. : Honnêtement, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Il devrait y avoir des trentenaires pour qui ça devrait être une passion d'écrire des comédies pour le cinéma. Mais ça s'est perdu à un moment donné. Une espèce de vide est survenu à une époque où les institutions semblaient moins s'y intéresser.