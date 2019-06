 François Bellefeuille: «Fourchette ressemble à mon personnage de scène» 

Danielle Bonneau

La Presse La Presse François Bellefeuille ne savait pas à quoi s'attendre quand il a été pressenti pour prêter sa voix à un personnage dans un film d'animation mystérieux, entouré du plus grand secret. Le projet surnommé « Thunderbird » était en fait le quatrième volet de la franchise Toy Story, de Disney/Pixar.

« J'ai adoré ces films-là, a révélé l'humoriste en entrevue. J'ai toujours été un fan. Le personnage Fourchette, qui est une cuichette [NDLR : une cuillère-fouchette], est tellement le fun, tellement différent, et il est le personnage-clé du quatrième épisode. Je rêvais de faire la voix d'un personnage de film d'animation et je tombe dans une suite d'Histoire de jouets. On m'aurait demandé c'est quoi, le scénario parfait, j'aurais créé ce genre d'histoire. » Fourchette naît lors de la journée d'initiation à la maternelle de la petite Bonnie, à qui Andy a confié tous ses jouets. La fillette est craintive et se retrouve seule pendant la période de bricolage. Elle fabrique Fourchette à partir d'objets jetés dans la poubelle, valeureusement récupérés par le brave cowboy Woody. La cuichette se considère donc comme un déchet et n'embrasse pas tout de suite son rôle de jouet.

« C'est incroyable comment une cuichette, de dos, avec deux petits yeux, une bouche et un cure-pipe à la place des bras peut être aussi attachante. » - François Bellefeuille

Si le personnage de Fourchette parvient à être très drôle, c'est parce qu'en plus d'être attachant, il est anxieux et rempli d'une belle folie, précise-t-il. « Il ressemble beaucoup à mon personnage de scène, sans le côté colérique, fait-il remarquer. Fourchette veut juste retourner dans une poubelle. Il est divertissant parce qu'il se met dans différentes situations. On dirait qu'il a été fait sur mesure pour moi. »

Agrandir François Bellefeuille prête sa voix au personnage Fourchette dans Histoire de jouets 4. PHOTO FOURNIE PAR DISNEY/PIXAR

Produit de l'imagination Dans la version originale anglaise, l'acteur Tony Hale (Arrested Development, Veep) prête sa voix à Forky. « On m'a dit de laisser libre cours à mon imagination, indique l'humoriste. Je me suis inspiré de ce que Tony Hale a fait, parce qu'il est à la base du personnage. J'ai pris la balle au bond, j'ai mis ma propre couleur et j'ai fait du mieux que je pouvais. C'était très stressant au début, mais je suis fier à la fin. » Dans le studio, il voyait le film d'animation en noir et blanc, suivant l'action en dépit des mots écrits en grosses lettres par-dessus.