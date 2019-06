La maudite belle vie d'Anne-Élisabeth Bossé

Elle est de toutes les scènes de La femme de mon frère, premier long métrage de Monia Chokri. Anne-Élisabeth Bossé tient aussi un rôle dans Menteur, la nouvelle comédie d'Émile Gaudreault. Elle animera aussi un gala Juste pour rire et sera à la barre de L'été, c'est fantastique à la radio. Et son année ne prendra pas fin sans dire Bye bye. Rencontre avec une actrice dont le rapport à la notoriété n'est pourtant pas si simple...

Anne-Élisabeth Bossé rentre tout juste de Cannes. La femme de mon frère, dont elle est la vedette, a eu l'honneur d'ouvrir la section Un certain regard et a même glané le prix Coup de coeur du jury. Dire que l'expérience de la Croisette a été un brin surréaliste relève de la litote.

« Je n'avais jusqu'alors jamais assisté à un festival de films de ma vie ! confie l'actrice au cours d'un entretien à La Presse. Quelle frénésie, c'est inimaginable ! Il y a tellement de glamour, de dîners, de rencontres, c'est à la fois époustouflant et étourdissant. Quand le tourbillon des entrevues s'est calmé, j'en ai profité pour aller voir des films, en running shoes et avec mon sac à dos. J'ai réalisé que je ne consommais pas assez de cinéma, que j'aime encore plus ça que je ne le croyais. Ça fait partie des affaires plus groundées que j'ai vécues pendant mon expérience cannoise. Comme mon programme était moins chargé que celui de Monia, j'ai aussi eu l'occasion de partir seule faire la touriste. »

Y mettre du coeur

La comédienne ne pouvait évidemment pas deviner le destin du film au moment où le rôle lui a été proposé, mais celle qui a d'abord été remarquée au cinéma dans Les amours imaginaires, de Xavier Dolan, a été séduite dès la lecture du scénario par ce personnage qu'elle trouve résolument moderne.

« J'aimais cette parole-là, souligne la comédienne. Il était pour moi évident à la lecture que ce scénario était écrit par une actrice, par une femme. J'aimais aussi le niveau de langage, qu'on n'entend pas souvent, et qu'il fallait se mettre en bouche. Je cherchais déjà comment rendre ce personnage attachant, malgré tout. Sophia [le personnage qu'elle incarne] vit quelque chose de difficile. Elle est antipathique, son humour est super ironique et elle est toujours dans le sarcasme. En tant qu'actrice, il me fallait trouver une façon de mettre du coeur à ce personnage. »

Quand Monia Chokri lui a montré son film la première fois, Anne-Élisabeth Bossé a ressenti un choc parce qu'elle n'a pu faire autrement que de « juger » sa performance, un exercice toujours éprouvant.

« Je savais que j'allais aimer le film, mais pas à ce point-là, dit-elle. J'étais un peu sonnée. Vraiment. Je ne pensais pas que la réalisation serait aussi audacieuse. Lors du tournage, je n'avais pas perçu non plus l'aspect poétique très assumé que Monia a mis dans son film. Au visionnement d'équipe, nous étions tous très émus et très fiers. »

Une vedette populaire

Au fil des ans, Anne-Élisabeth Bossé a pu se bâtir une notoriété qui l'élève maintenant au rang des vedettes les plus populaires du Québec. Ayant toujours beaucoup travaillé depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, quitte à tourner « parfois 12 séries web la même année », l'actrice n'a pas trop conscience de son statut. Elle voit plutôt cela comme une progression, étant donné qu'il lui aura quand même fallu quelques années pour en arriver là.

« Quand on exerce ce métier au Québec, on est choyé parce qu'on peut mener une vie ordinaire quand même, fait-elle remarquer. J'habite un duplex dans Rosemont et je vais faire mon épicerie à pied, avec mes sacs réutilisables... Les gens sont très respectueux. Je crois qu'on a le meilleur des deux mondes. Bien franchement, on a une maudite belle vie. »

« Je suis entrée dans le coeur des gens, et ça, c'est un sentiment très particulier dont je ne reviendrai jamais. Moi, Anne-Élisabeth Bossé, une fille tellement ordinaire au nom composé, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Ça me flabbergaste encore. »

Cette consécration est cependant accompagnée de son corollaire : la crainte de voir tout ça s'éteindre un jour. L'actrice y pense. Sans arrêt.

« C'est peut-être pour ça que j'ai de la difficulté à parler de notoriété, de succès, de Cannes, de conte de fées et tout ça. Comme si le fait de toucher au bonheur ferait en sorte qu'il pourrait s'enfuir. Pourtant, ce n'est pas vrai. Mon défi, cette année, est d'apprendre à en parler, à l'accepter. Mais j'ai toujours l'impression qu'il va s'enfuir. C'est dans ma nature. Je doute, j'ai peur, je suis anxieuse, je fatigue... Je dois faire attention. »

La théorie du bambou