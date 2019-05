Monia Chokri: actrice chez Dolan, réalisatrice à Cannes

Agence France-Presse

Cannes On la connaît comme actrice chez son compatriote Xavier Dolan. C'est en tant que réalisatrice que Monia Chokri est cette année à Cannes, avec La femme de mon frère, une comédie piquante sur les relations entre une trentenaire et son frère, qui ouvre mercredi Un certain regard.

« Il y a peu de films sur la relation frère-soeur », estime l'actrice québécoise, découverte en 2010 dans Les amours imaginaires de Dolan. De ce point de départ, elle a fini par rendre un hommage à la famille au sens large, à travers son premier long métrage. En évoquant des relations intenses au sein d'une famille, le film de Monia Chokri fait inexorablement penser au cinéma de Xavier Dolan, dont elle est très proche et qui a vu une version longue de son travail. Il sera lui aussi sur la Croisette pour présenter Matthias et Maxime, en lice pour la Palme d'or. « Il y a une parenté assurément. Par contre, nos univers sont différents : lui traite souvent de la banlieue, d'univers kitsch, je suis plus dans les milieux universitaires », souligne-t-elle, à propos du réalisateur dont elle lit tous les scénarios depuis les débuts. Se déroulant à Montréal, La femme de mon frère se penche sur la relation entre Sophia, une jeune femme galérant après sa thèse et logeant chez son frère Karim, séducteur impénitent et complice de toujours. Jusqu'à ce que ce dernier tombe amoureux de la gynécologue de Sophia, ce qui va rebattre les équilibres et plonger cette dernière dans un désarroi profond, mais drolatique à l'écran.

Agrandir Anne-Elisabeth Bossé et Monia Chokri entourent la productrice Nancy Grant. PHOTO STEPHANE MAHE, REUTERS