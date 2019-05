Dome Karukoski: aux sources de l'imaginaire de Tolkien

Dome Karukoski pourrait être un héros dans une histoire de J.R.R. Tolkien. Réaliser un film sur la vie du célèbre auteur du Seigneur des anneaux est une quête en soi. D'abord parce que la famille de John Ronald Ruel Tolkien est généralement réfractaire à toutes les initiatives concernant l'auteur, mais aussi parce que les passionnés de l'oeuvre du romancier britannique n'ont pas la réputation d'être les plus indulgents. Bref, la quête de Karukoski peut s'apparenter à celle de Frodon et de ses amis hobbits : le défi semble énorme.

On peut établir un autre parallèle entre la mission de Frodon d'aller détruire l'Anneau unique au coeur du Mordor et celle de Dome Karukoski : le réalisateur de 42 ans s'aventure pour la toute première fois en territoire hollywoodien. Toutefois, son portfolio en Finlande est relativement bien garni et, surtout, il connaît bien l'oeuvre de Tolkien. Il croit ainsi avoir été en mesure de trouver le bon ton pour parler de la vie de celui qui est considéré comme le père de la littérature fantastique.

PHOTO JOEL C RYAN, ASSOCIATED PRESS

Selon lui, trois types de spectateurs vont se retrouver en salle pour voir son film : les purs et durs qui connaissent la vie de Tolkien en détail, ceux qui ont lu les livres et vu les films, et enfin ceux qui ne connaissent ni l'oeuvre ni son auteur. « En toute honnêteté, j'ai d'abord essayé de tourner un bon drame pour ces gens-là, a indiqué le cinéaste. Mais je suis aussi un amateur de Tolkien - j'ai commencé à lire ses livres à 12 ou 13 ans. Si j'ai réussi à satisfaire mon appétit, je crois que les amateurs vont y trouver leur compte. Aussi, je savais que fouiller dans la jeunesse de Tolkien allait bien servir le scénario, car il s'agit d'une histoire d'amour et d'amitié. Aussi, c'est la période qui a défini son parcours de vie. »

L'amitié et de l'amour

Karukoski a ainsi fait le pari d'aborder l'adolescence jusqu'aux premières années de la vie adulte de Tolkien, quand il s'est retrouvé sur le front de la bataille de la Somme, en France - l'un des épisodes les plus sanglants de la Première Guerre mondiale. Le cinéaste a toutefois voulu rendre compte de cet événement déterminant en l'abordant à travers le spectre de l'amitié et de l'amour, deux thèmes centraux dans l'oeuvre de Tolkien, qu'il va découvrir pendant sa jeunesse.

Bien sûr, tous ces événements vont nourrir l'imaginaire et la fantaisie qui demeurent au coeur de la création de Tolkien, qui entretenait une fascination pour la mythologie et les langues, notamment scandinaves et anglo-saxonne. Le film y fait écho à l'aide de clins d'oeil qui sont autant de références au Seigneur des anneaux, au Hobbit et au Silmarillion, les principales oeuvres de J.R.R. Tolkien. Dome Karukoski devait ici aussi plaire tant à l'amateur ouvert à la chose fantastique qu'au spectateur lambda.