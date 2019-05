Diane Keaton dans Poms: le bel âge

(Los Angeles) Diane Keaton en meneuse de claque ? Pourquoi pas ! Dans Poms, la célèbre actrice devient la leader d'un groupe de femmes retraitées qui choisissent pour activité une discipline habituellement associée à des gens plus jeunes. Cette comédie conjuguée au féminin vise tous les publics, mais d'abord et avant tout celui que Hollywood néglige depuis longtemps : les femmes d'âge mûr.

La genèse de Poms est un peu particulière, dans la mesure où le projet est d'abord et avant tout celui d'une cinéaste britannique, Zara Hayes. Jusqu'ici, cette dernière avait principalement fait sa marque dans le domaine du documentaire, notamment en réalisant The Battle of the Sexes, sur le fameux match de tennis entre Billie Jean King et Bobby Riggs.

Elle entre dans la pièce dans laquelle l'attendent quelques journalistes et la magie opère. Avec son style unique, Diane Keaton s'amène, vêtue d'un ensemble tout à fait original en noir et blanc (« de vieilles affaires anonymes achetées il y a longtemps », dit-elle), fin prête à assurer le service après-vente de Poms. Non seulement elle en est la tête d'affiche, mais elle agit aussi à titre de productrice déléguée.

Voilà d'ailleurs ce qui a séduit Diane Keaton au premier abord, même si l'actrice affirme être avant tout heureuse qu'on lui offre un emploi...

« En tout premier lieu, j'aime ce projet parce qu'il me permet de travailler, lance-t-elle. J'adore ce métier et je veux rester active. En plus, j'aime beaucoup ce scénario. Je n'ai pas tant été enthousiasmée à l'idée d'apprendre à faire du cheerleading, mais j'ai été touchée et émue par l'histoire de ces femmes. Zara a réuni une équipe du tonnerre. Quand tu te retrouves dans un groupe comme celui-là, c'est très stimulant. »

Les femmes en avant

Dès que Diane Keaton a donné son accord et s'est impliquée dans le projet, Zara Hayes a facilement pu recruter des actrices accomplies. Jacki Weaver, Pam Grier, Celia Weston et Rhea Perlman, entre autres, font partie du joyeux groupe. Rhea Perlman, dont le plus célèbre rôle reste celui de la série Cheers, est d'ailleurs ravie de voir plus de productions mettant des femmes en valeur.

« On sent qu'il se passe quelque chose sur ce plan, fait-elle remarquer. Il y a tellement à dire sur les femmes qui n'a pas encore été dit. Il a fallu beaucoup de temps avant d'en arriver là, mais j'ai l'impression que ça ne fait que commencer. » De son côté, Jacki Weaver rappelle que ces films ont quand même existé auparavant - Steel Magnolias a 30 ans -, mais elle salue le fait qu'ils relèvent désormais moins de l'exception. « Je crois que les gens de l'industrie réalisent maintenant qu'il y a un marché pour des films dans lesquels les femmes plus mûres peuvent se reconnaître. Et c'est tant mieux ! »

En filigrane émerge bien entendu de ce récit le message qu'aucun âge ne devrait être proscrit quand vient le moment de réaliser un rêve, même si la raison indique parfois le contraire.

« Je souscris à ce message, mais pour être bien honnête, je dirai qu'il m'est arrivé souvent pendant le tournage de me penser trop vieille, surtout au moment d'apprendre et de faire les chorégraphies, confie Diane Keaton. Pour moi, ce fut long et difficile, mais j'ai fini par y arriver. On m'a beaucoup aidée, cela dit. Heureusement, nous avions une chorégraphe extraordinaire [Marguerite Derricks]. Et surtout, très patiente. Elle a même dû me consacrer plus de temps qu'aux autres parce que j'étais la pire de toutes ! »