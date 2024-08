Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

Sing Sing : Je sors de Sing Sing « Nommé aux Oscars en début d’année pour Rustin, Colman Domingo se surpasse dans le rôle de John Whitfield, alias Divine G, qui pourrait lui valoir d’être de nouveau finaliste à la cérémonie de récompenses hollywoodienne. Le jeu brut et menaçant de Clarence Maclin est de son côté remarquable de vérité. Comme ce film sans prétention, qui fait chérir la liberté », écrit notre chroniqueur Marc Cassivi. Lisez la critique

La femme cachée : Les racines du mal Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Huit ans après Montréal la blanche, d’après sa pièce documentaire sur la diaspora algérienne créée en 2004, Bachir Bensaddek revient avec un nouveau portrait de femme immigrante ayant fui son passé. Avec la même délicatesse, il esquisse dans La femme cachée un personnage féminin teinté de mystère au travers duquel se devine une force tranquille, un courage hors norme et une résilience à toute épreuve », mentionne notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Balestra : Rêver mieux Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Si Balestra critique l’individualisme du rêve américain, on fait vite le tour de cette histoire cousue de fil blanc. Entre le monde onirique et la réalité de Joanna, il y a trop d’invraisemblances, de clichés et d’incohérences. L’enrobage du film est léché. Le mouvement de caméra et le montage sont habiles, particulièrement dans les scènes de combat à l’épée. Or, le récit est complexe et nous amène vers un dénouement prévisible et bâclé. Dommage.», explique notre journaliste Luc Boulanger. Lisez la critique

The Instigators : Voleurs avec cœur Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « La réalisation de Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow, Road House) offre quelques bonnes poursuites et un rythme soutenu. L’impressionnante brochette de personnages secondaires ne s’imbrique pas entièrement au récit, mais nous amuse par sa variété. Ving Rhames, Michael Stulhbarg, Alfred Molina, Paul Walter Hauser et Toby Jones sont tous irrésistiblement caricaturaux, mais c’est Hong Chau (The Whale, Downsizing) qui se distingue par sa répartie et son sang-froid. Ce film ne réinvente pas le genre, mais il renferme assez d’action, d’humour et de cœur pour passer un bon moment », écrit notre journaliste Pascal LeBlanc. Lisez la critique

Borderlands : Le dépotoir de l’espace Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Du lot se démarquent aisément Cate Blanchett, qui s’amuse ferme en vieille routière désabusée dans cet univers chaotique et tonitruant, et Jamie Lee Curtis, qui tire un maximum de profit d’une partition rachitique. C’est toutefois trop peu à offrir aux cinéphiles et amateurs de jeux vidéo en droit d’exiger une histoire plus solide et plus captivante que celle proposée dans ce cartoonesque western postapocalyptique, qui peine à trouver son rythme de croisière et s’écrase lourdement au dernier acte. Trois ans d’attente pour ça ? », mentionne Manon Dumais. Lisez la critique

Cuckoo : La flûte enchantée Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Amplifiées par la lumière aveuglante, la trame sonore lancinante et le montage syncopé, ces scènes, dont les images forment brusquement une boucle temporelle, transforment Cuckoo en un véritable cauchemar sensoriel. Si l’expérience immersive vaut le détour, elle ne parvient pas à détourner l’attention du scénario qui laisse à désirer. De fait, tandis que Cuckoo flirte de plus en plus avec le body horror, plus le récit, où se mélangent laborieusement folklore allemand, maternité et ornithologie, s’empêtre dans le ridicule et le grand-guignolesque », explique Manon Dumais. Lisez la critique