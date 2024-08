Une Québécoise d’origine algérienne se rend en France avec son mari et leur fille afin de faire la lumière sur son passé.

Depuis qu’elle s’est installée au Québec, Halima (Naïlia Harzoune, magistrale), née en France de parents algériens, s’est forgé une identité bien à elle en occultant son passé traumatique. À Sylvain (Antoine Bertrand, impeccable), son conjoint et père de leur fille Léa (Athéna Henry, d’un naturel conquérant), elle a raconté avoir vécu d’un foyer d’accueil à l’autre. Lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte d’un garçon, elle ressent l’urgence de rendre visite à sa famille, malgré les souvenirs cauchemardesques qui la hantent jour et nuit.

Tandis qu’elle renoue avec sa mère (excellente Fatma-Zohra Mimouni, actrice et danseuse qui n’avait jamais encore joué au Québec) et son père (le cinéaste Rabah Bouberras, terrifiant dans son premier rôle au grand écran), Halima constate que le climat est demeuré toxique dans le modeste appartement familial. Pis encore, elle découvre les terribles secrets que lui cachaient ses frères et sœurs. Alors que Sylvain devine peu à peu l’ampleur du drame vécu par Halima, Léa se réjouit d’avoir des grands-parents.

Huit ans après Montréal la blanche, d’après sa pièce documentaire sur la diaspora algérienne créée en 2004, Bachir Bensaddek revient avec un nouveau portrait de femme immigrante ayant fui son passé. Avec la même délicatesse, il esquisse dans La femme cachée un personnage féminin teinté de mystère au travers duquel se devine une force tranquille, un courage hors norme et une résilience à toute épreuve.

PHOTO FOURNIE PAR K-FILMS AMÉRIQUE Antoine Bertrand et Naïlia Harzoune dans une scène du film La femme cachée

Inspiré du récit authentique d’une dame s’étant confiée à Serge Noël, producteur du film, le scénario, écrit par Maria Camila Arias (Les oiseaux de passage, de Cristina Gallego et Ciro Guerra) et Bachir Bensaddek, raconte avec pudeur et respect le lourd passé d’Halima. Loin des scénaristes l’idée de miser sur le scabreux ou sur le sensationnalisme. Seules quelques images fortes et répliques à demi-mot suffiront à exposer les faits.

D’ailleurs, le réalisateur prend soin d’installer d’abord l’action dans une atmosphère chaleureuse, enveloppante, malgré la rigueur de l’hiver québécois. Puis la lumière aux teintes bleutées et feutrées d’Alexandre Nour Desjardins devient crue lorsque l’action se transporte à Montpellier, chez les parents, dans l’appartement desquels elle filtre par moments difficilement. Entièrement reconstitué en studio à Montréal par Samuel Teisseire, l’appartement français traduit parfaitement l’atmosphère délétère qui y règne.

Animée d’une rage qui la consume, Halima, qui n’est pas la seule femme cachée de ce douloureux récit familial, apparaît d’abord âpre, peu amène, notamment aux côtés d’un mari compréhensif et père attentionné. Au cours de sa quête de vérité, laquelle emprunte parfois l’allure d’un patient thriller psychologique, Halima dévoile lentement sa vraie nature. Si la finale, qu’on espérait plus éclatante, peut déstabiliser, voire décevoir, force est d’admettre qu’elle est néanmoins crédible et, surtout, porteuse d’espoir.

