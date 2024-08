À Boston, une fleuriste s’éprend d’un charmant neurochirurgien. Après des mois de bonheur, l’amoureux se montre violent, ce qui replonge la jeune femme dans de douloureux souvenirs familiaux.

L’écrivaine américaine Colleen Hoover multiplie les succès. Celle qui a fait son entrée dans le monde littéraire en 2012 en s’autopubliant a vu s’écouler plus de 30 millions d’exemplaires de ses romans. En 2022, elle signait six des dix livres les plus vendus aux États-Unis, selon le palmarès du New York Times. L’année dernière, elle faisait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes du magazine Time. Cette semaine, elle voit pour la première fois l’une de ses histoires portée au grand écran : It Ends With Us, paru en 2016.

Mettant en vedette Blake Lively dans le rôle de Lily Bloom, jeune entrepreneure qui réalise son rêve d’ouvrir une boutique de fleurs, l’adaptation signée par la scénariste Christy Hall était fort attendue. Il faut dire que Colleen Hoover est soutenue par une très vaste communauté de fans très active sur TikTok.

PHOTO NICOLE RIVELLI, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Blake Lively est Lily Bloom.

Malgré de nombreux admirateurs et des ventes impressionnantes, le roman It Ends With Us s’est attiré son lot de critiques. Certains reprochent à l’autrice d’y romantiser la violence conjugale.

Qu’en est-il du film ? On a presque envie d’écrire « des films », car It Ends With Us flirte entre deux genres.

Dans la première partie, on plonge dans une comédie romantique légère — bien que lors de leur première rencontre, Lily Bloom et son prétendant, le séduisant neurochirurgien Ryle Kincaid (Justin Baldoni), parlent de funérailles et de mort d’enfant.

On observe la tension qui monte entre les deux personnages, les regards remplis de sous-entendus et une charmante déclaration d’amour. La chimie entre les acteurs est au rendez-vous. Le tout parsemé de blagues – les meilleures reviennent à la mère de Lily (Amy Morton) –, sur fond de réussite personnelle et de succès matériel (vêtements griffés, appartement luxueux, fête arrosée…).

Place au drame

Puis, de la comédie romantique générique, on passe au drame. La jalousie cogne à la porte du couple avec le retour du premier amour de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar). Des accidents se succèdent et la fleuriste collectionne les marques sur son corps. Mais est-ce réellement des accidents ? L’idée de présenter ces moments selon le point de vue de la jeune femme met en lumière les doutes que peuvent avoir les victimes de violence conjugale.

Dans le rôle de l’amoureux passionné qui finit par manipuler et blesser sa douce, Justin Baldoni excelle. Celui qui réalise également le film joue un personnage plein de nuances, qu’on se surprend à aimer et à haïr tout à la fois.

Plus prometteuse, cette deuxième partie du film ne fait qu’effleurer le sujet pourtant riche de ce que vivent les auteurs et les victimes de violence conjugale.

Trop de questions restent en suspens. Une discussion entre Lily et sa mère, qui a également encaissé les coups de son mari, aurait été l’occasion d’aborder ce qui pousse les gens à demeurer dans des relations toxiques. Malheureusement, elle se termine trop rapidement.

Cette impression de rester en surface est-elle causée par la multitude de sujets abordés dans le film — le cycle de la violence conjugale, les sans-abri, l’« empowerment » féminin, la sororité… ? C’est possible. Au moins, le long métrage permet d’ouvrir la discussion sur une problématique grave, à défaut d’y apporter des réponses.

En salle

Consultez l’horaire du film