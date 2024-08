Contrainte de s’établir dans les Alpes allemandes avec son père et sa belle-famille, une jeune Américaine y découvre d’horribles secrets.

En 2018, le réalisateur allemand Tilman Singer a fait sensation avec Luz, film de possession démoniaque, dans plusieurs festivals consacrés au cinéma de genre, dont l’incontournable Festival international du film Fantasia, où Cuckoo, deuxième long métrage de Singer, a récemment été présenté en première montréalaise. Précédée d’une rumeur plus que favorable, la dernière offrande de la nouvelle coqueluche de l’elevated horror, terme désignant l’horreur d’auteur à la Jennifer Kent (The Babadook), Ari Aster (Midsommar) ou Robert Eggers (The Witch), était certainement attendue.

Transformant le cadre idyllique des Alpes bavaroises en un endroit aussi anxiogène que les Rocheuses du Colorado dans l’œil de Kubrick, Tilman Singer y transporte une famille américaine reconstituée au sein de laquelle évolue Gretchen (Hunter Schafer, intensément habitée), qui laisse vainement des messages sur le répondeur de sa mère. Âgée de 17 ans, Gretchen a accepté à contrecœur d’y suivre son père (Marton Csokas, sous-utilisé), sa belle-mère (Jessica Henwick, peu présente) et sa belle-sœur Alma (Mila Lieu, convaincante), fillette muette bientôt aux prises avec des crises d’épilepsie.

PHOTO FELIX DICKINSON, FOURNIE PAR L’ASSOCIATED PRESS Greta Fernandez et Hunter Schafer dans une scène du film Cuckoo

À son arrivée, la famille est accueillie par l’énigmatique Herr König (Dan Stevens, cabotin inspiré) qui propose dès lors un emploi à Gretchen à la réception de l’hôtel. Attaquée par une mystérieuse femme (Kalin Morrow, tétanisante), témoin d’incidents étranges à répétition, Gretchen tente d’abord de fuir l’endroit en compagnie d’une cliente l’ayant séduite (Astrid Bergès-Frisbey, ténébreuse). Puis entre en scène un enquêteur (fiévreux Jan Bluthardt, vu dans Luz), qui, bien qu’il semble illuminé, paraît avoir deviné les réelles intentions de Herr König — personnage maniant la flûte de façon aussi redoutable que celui du Joueur de flûte de Hamelin, des frères Grimm.

Tandis qu’il maltraite son héroïne, tant physiquement que psychologiquement, Tilman Singer n’est guère plus tendre à l’endroit du spectateur. De fait, outre les apparitions de la femme aux cris stridents à clouer d’effroi les plus sensibles sur leur siège, le réalisateur triture ses méninges dans les scènes où le film paraît être secoué de spasmes, à l’instar de la petite Alma.

Amplifiées par la lumière aveuglante, la trame sonore lancinante et le montage syncopé, ces scènes, dont les images forment brusquement une boucle temporelle, transforment Cuckoo en un véritable cauchemar sensoriel. Si l’expérience immersive vaut le détour, elle ne parvient pas à détourner l’attention du scénario qui laisse à désirer. De fait, tandis que Cuckoo flirte de plus en plus avec le body horror, plus le récit, où se mélangent laborieusement folklore allemand, maternité et ornithologie, s’empêtre dans le ridicule et le grand-guignolesque.

En salle

Consultez l’horaire du film