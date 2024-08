Tandis qu’il assiste à un concert d’une célèbre chanteuse pop avec sa fille, un tueur en série apprend que le FBI lui a tendu un piège.

Après avoir été l’un des producteurs du décevant drame The Watchers, de sa fille Ishana Shyamalan, M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Knock at the Cabin), l’un des cinéastes les plus polarisants qui soient, semble cette fois vouloir donner un coup de pouce à la carrière de sa fille Saleka. En plus d’avoir créé les 14 chansons pop de Trap, thriller tour à tour haletant et exaspérant de son papa qui y tient le rôle de son oncle, l’autrice-compositrice-interprète incarne Lady Raven, sous-Ariana Grande sans charisme, dont le spectacle est le prétexte pour coincer un tueur en série surnommé le Boucher.

Ce psychopathe se cache derrière le masque de Cooper (Josh Hartnett, qui change d’expression en une nanoseconde), père de famille à qui l’on donnerait le bon Dieu sans confession. Tandis qu’il accompagne sa fille (adorable Ariel Donoghue) au concert de Lady Raven, Cooper apprend d’un vendeur (amusant Jonathan Langdon, que l’on retrouve dans une scène post-générique) que l’auditorium a été placé sous haute surveillance par le FBI.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER Josh Hartnett et Ariel Donoghue dans une scène du film Trap

Dès lors, Cooper tentera par tous les moyens de sortir sans se faire coffrer par la police placée sous les ordres d’une profileuse (Hayley Mills, sous-utilisée). Par ailleurs, cette dernière partage un air de famille avec la regrettée mère de Cooper (Marcia Bennett), qui apparaît subrepticement aux yeux de son fils dérangé. Shyamalan exploitera maladroitement la filière maternelle, rendant chaque apparition du spectre inutile.

Bien que l’on doive se farcir les insipides chansons de Lady Raven, force est d’admettre que le jeu du chat et de la souris qu’orchestre M. Night Shyamalan ne manque pas de rythme, d’action, de trouvailles ni d’humour.

La photo déstabilisante de Sayombhu Mukdeeprom et le montage nerveux de Noemi Katharina Preiswerk y contribuent grandement. Aussi, rarement aura-t-on vu Josh Hartnett s’amuser autant à l’écran, passant avec aisance du papa aux blagues embarrassantes à l’assassin sans scrupule. En fait, l’acteur rend son personnage tellement attachant que l’on prend parfois son parti.

Là où le bât blesse, c’est lorsque Shyamalan fait entrer dans l’action Lady Raven au deuxième acte. Si elle pousse la chansonnette sans fausse note, Saleka Shyamalan joue sa partition avec une fausseté déconcertante. À tel point que chaque scène où elle est impliquée tourne au ridicule. Il est vrai que ce ne sont pas les invraisemblances qui manquent dans Trap.

Puis vient le troisième acte marquant l’arrivée d’Alison Pill, irréprochable en femme modèle de Cooper. Hélas pour l’actrice canadienne, plus l’intrigue avance, plus le dernier acte s’encombre de coups de théâtre risibles. « À quelle heure le punch ? », aurait-on envie de crier au cinéaste autrefois réputé pour ses finales coup-de-poing. Eh bien, lorsqu’il arrive enfin, plus d’un se dira sans doute : tout ça pour ça ?

En salle