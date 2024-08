En plein tournage d’un drame social faisant l’objet d’un making of, un cinéaste est bientôt aux prises avec des coupes budgétaires.

Cinéaste émérite, Simon (Denis Podalydès, excellent) tourne un film sur la véritable histoire d’ouvriers s’étant battus vainement pour sauver leur usine. Avec son assistante (Emmanuelle Bercot, solide), il se bat contre le producteur du film (Xavier Beauvois, hilarant), qui veut le convaincre de donner aux spectateurs une fin heureuse. Pendant ce temps, la vedette du film (Jonathan Cohen, qui en fait des tonnes) s’immisce dans la vie de Jeff (Riad Gahmi, sobre), l’ouvrier qu’il incarne.

En plus de faire face à l’imminente séparation d’avec sa femme (Valérie Donzelli, rafraîchissante), Simon apprend que le budget du film a été amputé d’un million d’euros. Épris de l’actrice principale (Souheila Yacoub, intense), Joseph (Stefan Crepon, révélation du film), modeste pizzaiolo rêvant d’être cinéaste, filme ce qui se déroule durant le tournage à la demande de Simon.

Sur un plateau de télé français, Cédric Kahn (Une vie meilleure, Le procès Goldman) a affirmé que la comédie n’était pas naturelle pour lui parce qu’à son avis, elle exigeait une certaine distance entre le réalisateur et ses personnages et que, pour sa part, il développait trop d’empathie pour eux.

Il n’est donc pas surprenant que Making of soit une comédie dramatique à saveur sociale où il s’interroge sur les sacrifices que l’on peut faire, ou non, au nom de l’art.

À des lieues de 8 ½, fantasmagorique lettre d’amour au cinéma de Fellini, et de La nuit américaine, de Truffaut, malgré quelques similitudes dans la manière de se moquer des jeux de coulisses, Cédric Kahn se serait plutôt inspiré de Living in Oblivion, de Tom DiCillo, pour Making of. Cela se ressent notamment dans les moments où le personnage narcissique de Jonathan Cohen se la joue grand sauveur humanitaire. Par endroits, les magouilles du producteur évoquent même la délirante série Fiasco, d’Igor Gotesman, où Pierre Niney incarnait un réalisateur raté.

Écrit avec Fanny Burdino et Samuel Doux, qui avaient également collaboré avec Kahn sur le scénario de La prière, Making of navigue avec aisance dans les différents registres : burlesque, tragi-comique, comique grinçant et drame social. De la même manière, la direction photo de Patrick Ghiringhelli (Le procès Goldman, La nuit du 12, de Dominick Moll) se faufile avec fluidité d’un univers à l’autre, c’est-à-dire dans le film de Kahn, dans celui de Simon, où l’on s’attarde cependant un peu trop, et dans le making of de Joseph.

Tandis qu’il met en scène des discussions musclées entre les membres des différentes équipes de tournage, des acteurs aux figurants en passant par les petites mains et autres artisans de l’ombre, Cédric Kahn prend pour témoins les ouvriers, figurants du film dans le film. Ce faisant, il tend judicieusement la main aux différents métiers et professions de manière à transformer Making of en une puissante réflexion sur le monde du travail plutôt qu’en une peinture de milieu.

En salle