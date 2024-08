Belfast, fin des années 2010. Deux adolescents abandonnés par leur père, militant républicain, sont plongés dans la délinquance. Par un curieux hasard, l’un d’eux rencontre DJ Próvaí, un professeur de musique qui va le convaincre de former le trio musical Kneecap, qui deviendra un groupe de rap à succès en Irlande du Nord.

Prix du public au Festival de Sundance en janvier dernier, Kneecap, de Rich Peppiatt, déborde de musique tonitruante et de fureur de vivre. Ce film charnel, cru et irrévérencieux rappelle, sans être aussi réussi, Trainspotting. En une version rap transposée dans le décor gris de Belfast.

Le long métrage est une biographie fictive du trio musical Kneecap, formé en Irlande du Nord à la fin des années 2010. Ses membres pratiquent un rap déchaîné, dans un mélange d’irlandais et d’anglais, et leur son inspire la jeunesse irlandaise à redécouvrir sa langue maternelle.

Si le scénario est un peu faible (avec ses clichés sur la rédemption de la jeunesse perdue ; la réconciliation avec le père militant en cavale devenu… prof de yoga en plein air !), son message sur la défense du peuple irlandais est très senti.

Le film nous apprend, entre autres, que les autorités britanniques ont reconnu l’irlandais comme langue officielle au Royaume-Uni… seulement en 2022.

PHOTO HELEN SLOAN, FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS Les acteurs Naoise Ó Cairealláin et Michael Fassbender dans une scène tirée de Kneecap

De plus, la lutte de la nation irlandaise pour protéger sa langue, sa religion et sa culture contre la domination britannique a des échos chez nous. Lorsqu’un policier lance aux jeunes protagonistes : « Why don’t you speak the Queen’s English… », on pense tout de suite à Speak White, de Michèle Lalonde. Et on se dit que « les histoires sont construites avec la langue, comme les nations sont faites avec des histoires ».

Le style de Kneecap est flamboyant, son montage énergique. Toutefois, le réalisateur abuse de la voix hors champ, des coupures arbitraires (jump cuts) et des surimpressions à l’écran. Ce qui surcharge sa mise en scène. Par contre, sa direction d’acteurs est impeccable. Les trois membres du groupe jouent avec brio leurs propres rôles et réussissent leur baptême au cinéma.

Dans la peau du père qui a « sacrifié sa vie » et sa famille pour la cause, Michael Fassbender (Shame, The Killer) est toujours juste. Mais son personnage manque de profondeur.

On retient ce passage, au début du film, où il dit à son fils : « Chaque mot prononcé en irlandais est une balle tirée pour la liberté de l’Irlande. » Voilà qui donne une idée du ton de ce film violent, brutal… et percutant.

En anglais seulement avec des dialogues en irlandais sous-titrés en anglais.