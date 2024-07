Dans 1995, quatrième volet de sa série autobiographique, Ricardo Trogi revient sur son expérience à La course destination monde 94-95, tandis que Jean-Carl Boucher l’incarne comme aucun autre n’aurait pu le faire.

« Ce film est dédié à tous ceux et celles qui possèdent un clitoris », a lancé Ricardo Trogi en guise de présentation de son court métrage de la semaine aux 500 000 spectateurs qui suivaient assidûment La course destination monde 94-95 le dimanche en fin d’après-midi à Radio-Canada. Ceux et celles qui étaient scotchés devant leur téléviseur ce jour-là s’en souviennent encore.

Sur un air de Verdi, une jeune femme dansait dans le désert en agitant un drapeau rouge pendant que le cinéaste en herbe abordait le sujet délicat de l’excision, s’éloignant sensiblement de ses précédents reportages. Ce moment de télé est si mémorable que près de 30 ans plus tard, le réalisateur de 1981, 1987 et 1991 a jugé bon en faire le cœur de 1995. Plutôt son laborieux making of…

PHOTO FOURNIE PAR IMMINA FILMS L’acteur Jean-Carl Boucher, qui reprend son rôle de Ricardo dans 1995

Alors qu’il avait enterré ses rêves de cinéma, Ricardo apprend qu’il a été choisi pour participer à La course édition 1994-1995. À mi-chemin de son périple autour du monde, le jeune homme croise dans l’avion le menant au Caire Yunnis (Shadi Janho). Croyant que ce dernier va lui prêter main-forte dans ce pays qu’il ne connaît pas, Ricardo constate avec consternation qu’il ne lui apporte que des problèmes.

Après que Yunnis eut brisé accidentellement sa caméra, Ricardo, qui croit fermement avoir trouvé le sujet idéal pour tourner son chef-d’œuvre, ne peut faire autrement que d’attendre celle que lui a envoyée l’équipe de La course. Pendant ce temps, le spectateur, dont la patience sera durement éprouvée, cherchera vainement à comprendre pourquoi Ricardo tient tant à tourner un reportage sur l’excision, sujet qu’il a découvert par hasard dans un magazine.

Formidable et infatigable conteur, Ricardo Trogi assure la narration, toujours aussi savoureuse et truculente, de 1995, balançant çà et là des références culturelles qui feront crouler de rire les représentants de la génération X et les spectateurs de l’époque.

Fidèle au poste, Jean-Carl Boucher reprend avec la même aisance le rôle de Ricardo. Si la sœur du réalisateur, Nadia (Rose Adam), est pratiquement reléguée aux oubliettes, ses parents, Claudette et Benito, qui ont peu de temps d’écran, parviennent à se démarquer chacun dans une scène.

PHOTO FOURNIE PAR IMMINA FILMS Les acteurs Sandrine Bisson, Claudio Colangelo, Jean-Carl Boucher et Rose Adam

Sandrine Bisson, toujours aussi fougueuse, hérite de la scène la plus hilarante du film, celle où Ricardo devient littéralement sa mère lors de l’entrevue avec l’équipe de La course, alors que Claudio Colangelo, d’une rassurante discrétion, remporte la palme de l’émotion au dernier acte.

Tandis que Trogi nous fait entrer dans les coulisses de La course, force est de constater avec dépit que, hormis François Parenteau (Guillaume Gauthier), dont il esquisse un attachant portrait, aucun des concurrents n’y obtient ses 15 secondes de gloire. Pas même Hugo Latulippe, l’un des candidats les plus populaires de l’édition 1994-1995, présenté comme un jeune homme arrogant.

Dans le rôle de Pierre Therrien, Mickaël Gouin reproduit avec bonheur la diction impeccable de l’animateur. Du côté des juges, peu présents, seul Jean-Michel Vidal, incarné avec aplomb par Francis William Rhéaume, apparaît à quelques reprises. Mention spéciale à David Leblanc, qui imite à la perfection le phrasé du critique Michel Coulombe dans une courte scène.

Porté par la photo soignée de Steve Asselin et le montage fluide d’Yvann Thibaudeau, 1995, à l’instar des précédents épisodes, s’avère une comédie divertissante ponctuée de moments tendres et de scènes cocasses. Du lot, il se révèle cependant le plus anecdotique.

De son périple de six mois autour du monde, Ricardo Trogi raconte bien peu de choses. En fait, il le résume en cette trop longue et exaspérante séquence où son jeune alter ego, à l’instar d’un certain héros gaulois, fait des allers-retours dans les dédales des douanes pour obtenir divers formulaires, tampons et lettres de références. Après avoir consacré près de la moitié de sa filmographie à raconter sa vie, 1995 étant son neuvième long métrage, le réalisateur aurait-il signé le volet de trop ?

