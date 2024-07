Le cinéaste Ti West rend hommage au cinéma de genre des années 1980 avec MaXXXine, où sa sulfureuse muse, l’actrice Mia Goth, reprend son rôle d’ambitieuse actrice porno. Ce dernier volet très attendu de la trilogie X comblera-t-il les fans de la première heure ?

Avec X (2022), campé sur une ferme texane en 1979, et son antépisode Pearl (2022), qui se déroulait au même endroit en 1918, Ti West avait séduit les amateurs de cinéma de genre en revisitant le slasher, dont The Texas Chainsaw Massacre, de Tobe Hooper. Dire qu’il a placé la barre très haut pour MaXXXine, dernier volet de la trilogie mettant en vedette l’incomparable Mia Goth, relève de l’euphémisme.

Après avoir ébloui la galerie dans les rôles de Maxine et de Pearl, l’actrice mord de nouveau à belles dents dans celui de l’ambitieuse actrice porno texane et survival girl nouveau genre. Pour ce troisième volet, Ti West plante l’action en 1985, dans l’Amérique conservatrice de Reagan, au moment même où le traqueur nocturne Richard Ramirez commet des meurtres en Californie. Comme l’atteste les tablettes bien garnies du vidéoclub que gère un ami de Maxine (Moses Summey), il s’agit aussi de l’époque bénie de la cassette VHS. D’ailleurs, Ti West est même allé jusqu’à tourner MaXXXine avec des caméras des années 1980.

Six ans après avoir survécu au massacre de l’équipe de production avec laquelle elle devait tourner The Farmer’s Daughters, Maxine Minx désire devenir la prochaine Jamie Lee Curtis, actrice fétiche de John Carpenter. La chance sourit à la brunette devenue blonde – rappelons à quel point Pearl détestait les blondes ! – puisque la réalisatrice de l’heure (Elizabeth Debicki, lady Diana dans The Crown) vient de la choisir pour jouer aux côtés de la nouvelle reine de l’horreur (Lily Collins) dans la suite du film d’épouvante culte The Puritan.

Or Maxine, fille d’un prédicateur du petit écran (Simon Prast), est pourchassée par un détective louche (Kevin Bacon) qui menace de révéler au grand jour son passé sombre. Heureusement, son avocat (Giancarlo Esposito) veille sur ses intérêts. Au même moment, un tueur en série sataniste assassine les aspirantes actrices. Après le meurtre de son amie (la chanteuse Halsey), Maxine reçoit la visite d’un improbable duo d’enquêteurs (Michelle Monaghan et Bobby Cannavale).

PHOTO JUSTIN LUBIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mia Goth et Halsey dans MaXXXine

Doté d’un budget plus élevé que les précédents volets, défendu par des acteurs plus connus, ponctué de tubes des années 1980 (ZZ Top, Animotion, Laura Branigan…), MaXXXine semble s’adresser à un plus large public. On pourrait d’ailleurs reprocher à Ti West d’avoir voulu épargner les cœurs sensibles. De fait, bien qu’il montre des scènes de crime dégoulinantes à souhait, dont certaines feront rigoler les spectateurs à l’humour noir, on ne saurait affirmer que ce dernier chapitre fasse réellement peur.

Grouillant de jubilatoires clins d’œil à la culture populaire et au cinéma de genre (dans une scène, Maxine, qui visite les décors de Psycho, d’Alfred Hitchcock, croit apercevoir Pearl à la fenêtre de la demeure des Bates), MaXXXine puise son inspiration dans différents genres et sous-genres. Sur le tournage du Puritan II, Ti West salue le folk horror (horreur folklorique), rappelant dans la foulée The Devils, de Ken Russell, et The Wicker Man, de Robin Hardy.

Bien sûr, le réalisateur rend une fois de plus hommage au slasher, sous-genre de l’horreur ayant connu son âge d’or dans les années 1980, notamment grâce à Wes Craven et à sa franchise Freddy. Avec ses scènes de nuit éclairées au néon, son atmosphère tour à tour anxiogène et sensuelle, l’ensemble évoque aussi avec bonheur le giallo, genre combinant le polar, l’horreur et l’érotisme, à la Dario Argento (Suspiria, Ténèbres).

Des trois films, le troisième volet, qui propose un récit plus classique et consensuel, ne s’avère certainement pas le meilleur, mais il n’en demeure pas moins tout aussi divertissant et ludique. À tel point que plusieurs réclameront sans doute à cor et à cri le retour de Maxine Minx ou, du moins, de nouvelles collaborations entre Ti West et Mia Goth, duo aussi infernal qu’irrésistible.

En salle

Drame d’horreur MaXXXine Ti West Mia Goth, Elizabeth Debicki, Kevin Bacon 1 h 44 7/10

Consultez l’horaire du film