Beverly Hills Cop – Axel F.

Le détective de Detroit Axel Foley retourne une fois de plus à Beverly Hills. Cette fois-ci, il vient en aide à sa fille avocate après que son vieil ami Billy Rosewood lui a appris que le client qu’elle défend est au cœur d’un complot impliquant de dangereux individus.

Proposer une suite plusieurs années après le chapitre précédent est une question de risques et de bénéfices. Dans le cas de Beverly Hills Cop, le troisième était tellement raté – même selon Eddie Murphy – que produire un quatrième film ne pouvait que redorer le blason de la franchise. Puis la relancer – un cinquième volet est en développement.

Trente ans se sont tout de même écoulés entre les deux films. Heureusement, à 63 ans, Eddie Murphy semble toujours en grande forme. Et puisque son Axel Foley combat le crime avec les muscles de sa mâchoire plus que tout autre, l’âge est moins un facteur. Les artisans d’Axel F. ont d’ailleurs résisté à la tentation de suivre le courant des films policiers débordant d’action. Quelques poursuites bien orchestrées – dont trois dans d’hilarants petits véhicules – et des fusillades juste assez explosives suffisent à ponctuer un récit qui préfère mettre ses personnages en valeur.

Dès la première scène, on comprend qu’Axel ne s’est pas assagi. Il est encore le détective verbomoteur rarement sérieux qui aime mieux agir que réfléchir. Il ne vit toujours que pour son travail, au point d’avoir déménagé sa famille à Beverly Hills pour la protéger. Sa fille (Taylour Paige), avocate dans la trentaine, a coupé les ponts avec lui il y a longtemps. Mais lorsque Billy Rosewood (Judge Reinhold), maintenant détective privé, appelle son vieil ami pour lui dire que Jane – Saunders, elle a renié le nom Foley – est en danger, Axel prend le premier avion pour Los Angeles.

Comme dans le premier film, le policier sympathique mais obstiné mènera sa propre enquête et sera rapidement arrêté. Au poste, il renouera avec son meilleur ennemi John Taggart (John Ashton), maintenant chef de police, et fera la rencontre de Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt). De la nouvelle génération, le jeune détective lui enseignera avec plus ou moins de succès que certaines façons de faire ne sont plus acceptables.

Surtout, Axel tentera de réparer sa relation avec Jane. C’est probablement la plus grande réussite du premier long métrage de Mark Molloy. Les conversations père-fille sont soigneusement écrites, les réactions réalistes, les émotions justes. Eddie Murphy et Taylour Page livrent des performances d’une impressionnante sincérité pour un film du genre.

Du reste, l’intrigue est bien ficelée, la nostalgie bien dosée et les chansons, rétros et récentes, ensoleillées comme L.A. N’ayez crainte, le compositeur Lorne Balfe reprend de belle façon les mythiques notes d’Alex F de Harold Faltermeyer.

Sur Netflix