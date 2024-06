A Quiet Place (2018) commence 89 jours après l’invasion d’extraterrestres meurtriers à l’ouïe ultradéveloppée. Le suspense à succès de John Krasinski fait ensuite un saut dans le temps d’un an.

Avant de reprendre où le premier volet a laissé, la suite, sortie en 2021, relate l’arrivée des créatures du point de vue de la famille Abbott dans la petite ville de Millbrook, au nord de New York.

A Quiet Place – Day One raconte comment s’est déroulée cette terrible journée en plein cœur de la métropole américaine.

Encore ici, l’accent est mis sur le point de vue. Alors que les deux premiers films rendent compte des défis d’élever de jeunes enfants dans le silence – et dans la peur constante –, Day One propose le regard d’une femme atteinte d’un cancer incurable face à l’apparente fin du monde.

Il s’agit d’un choix audacieux de Michael Sarnoski (Pig), qui prend la relève de John Krasinski derrière la caméra, et qui cosigne le scénario avec ce dernier. D’autant plus que Sam – personnage principal – est antisociale et cynique. Malgré les efforts du personnel de son hospice, elle ne souhaite que la présence de son chat Frodo en attendant la mort. Les évènements tragiques révéleront toutefois un personnage d’une grande profondeur interprété de façon magistrale par Lupita Nyong’o (Us, les Black Panther, 12 Years a Slave).

La quête d’une pizza

Le 18 juin, malgré ses réticences, Sam accepte de monter dans le bus qui mène les patients en ville pour assister à un spectacle. Elle fait promettre à l’infirmier responsable du groupe d’arrêter dans une pizzéria au retour. Toutefois, on lui demande de rentrer rapidement. La colère de Sam est soudainement remplacée par l’effroi, alors qu’une pluie de gigantesques créatures aux longs membres s’abat sur New York.

Horrifiant, le vacarme de la destruction est de courte durée. Sam reprend ses esprits au sein d’un groupe qui a déjà remarqué que les extraterrestres réagissent au bruit. À l’exception de la femme qui cherchait Jonathan – vous allez comprendre –, les humains ont rapidement réalisé que le silence est de mise. Surprenant, quand même…

Les nombreux ponts new-yorkais sont aussi détruits sans délai, car les extraterrestres ne savent pas nager – autre détail observé en peu de temps. Les survivants marchent vers le sud de l’île dans l’espoir d’être évacués en bateau. Sam se dirige plutôt vers Harlem, en quête de sa pizza. En chemin, elle fait la rencontre d’Eric (Joseph Quinn, vu dans Stranger Things), un Britannique étudiant en droit complètement terrifié. Les deux s’entraideront dans ce périlleux voyage vers le restaurant Patsy’s.

PHOTO GARETH GATRELL, FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES Joseph Quinn joue Eric, alors que Lupita Nyong’o incarne Sam.

Plus touchant qu’épeurant

Day One compte de bonnes scènes d’action bien anxiogènes : dans un tunnel inondé, un bâtiment vitré ou les rues dévastées. Le travail du directeur photo Pat Scola et du chef décorateur Simon Bowles mérite d’être souligné.

Dans un film où le silence est inhérent au récit, chaque son est brillamment exploité. Que ce soit celui d’une fontaine, du tonnerre, de la respiration ou du tumulte d’un troupeau de créatures qui se déplace vers la source de bruit, on écoute Day One autant qu’on le regarde.

On le ressent aussi plus qu’on l’aurait imaginé. Alors qu’elle sait son jour venu, Sam ouvre son cœur et se permet de vivre de nouveau. Lupita Nyong’o communique une vaste gamme d’émotions par son seul regard. Ses interactions avec le chat véhiculent également un impressionnant registre. Désemparé, Eric s’accroche à la détermination de sa nouvelle amie et devient graduellement celui qui la porte. Leur relation offre de beaux moments touchants, mais qui s’étirent parfois. On en oublie presque le danger omniprésent qui a toujours l’oreille tendue.

On espérait que le troisième A Quiet Place élargisse la lentille par rapport à l’invasion de notre planète. Bien ficelé, le récit demeure intime et préserve le mystère des extraterrestres. Un choix rafraîchissant, car tant d’antépisodes ont commis l’erreur de tout expliquer. On reste tout de même quelque peu sur sa faim dans l’attente d’un quatrième volet.

Consultez l’horaire du film