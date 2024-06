Manon, une adolescente de 16 ans, se retrouve obligée de cohabiter avec sa grand-mère Yvonne, ex-militante féministe atteinte de la maladie d’Alzheimer. Ce sera l’occasion pour Manon de découvrir qui était sa mère, disparue alors qu’elle était toute petite, et même de se prendre pour elle.

Rétro Thérapie d’Élodie Lélu est un film plein de bonnes intentions, et pourrait presque servir à sensibiliser sur la maladie d’Alzheimer, et pourtant, il ne convainc pas.

Dans ce film, Yvonne, ancienne avocate et militante féministe, est atteinte d’alzheimer. Sa petite-fille et son gendre vont devoir emménager chez elle, ce qui ne l’enchante pas. Yvonne, embrouillée, va prendre sa petite-fille-Manon, pour sa fille Colette, décédée. Manon, adolescente de 16 ans, va jouer le jeu, et se met à ressembler à sa mère qu’elle n’a pourtant pas connue, ce qui va troubler son père. Elle en apprendra davantage sur la vie de sa mère et de sa grand-mère, alors qu’elle est en train de se questionner sur sa vie, le féminisme, et sa propre histoire familiale.

C’est un premier long métrage de fiction pour la réalisatrice Élodie Lélu, qui avait signé en 2019 le documentaire Lettre à Théo, en hommage à son mentor, le réalisateur grec Théo Angelopoulos. Rétro Thérapie met en scène des personnages attachants et réunit un trio d’acteurs très convaincants. Hélène Vincent est extraordinaire en infatigable militante féministe qui perd la mémoire, Fantine Harduin, en adolescente mal dans sa peau qui se transforme en militante féministe, est très juste et Olivier Gourmet, en roi des ventes du robot culinaire, est excellent.

Malgré la bonne distribution, le film manque de rythme et ne convainc pas. On s’égare entre les différents sujets traités : les difficultés de vieillir avec la maladie d’Alzheimer, la transmission des souvenirs, l’éveil du féminisme qui passe de la grand-mère à la petite-fille, l’adolescence, les failles du père et les réconciliations familiales. Cette coproduction Belgique-Canada-France a le mérite d’aborder le sujet difficile de la maladie d’Alzheimer avec finesse et une certaine légèreté. Le film reste agréable à regarder, mais sans plus.

