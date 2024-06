Un homme tente de reprendre le contrôle de sa vie ; un policier croit que sa femme, retrouvée après être disparue en mer, n’est plus la même ; une femme en cherche une autre, dotée de dons, destinée à devenir une gourou spirituelle.

Yorgos Lanthimos a remporté le Lion d’or de la plus récente Mostra de Venise grâce à Poor Things, qui a valu à Emma Stone l’Oscar de la meilleure actrice. Moins d’un an plus tard, il refait équipe avec la comédienne américaine et Willem Dafoe pour Kinds of Kindness (Sortes de gentillesse en version française), présenté en compétition à Cannes le mois dernier, où il a valu à Jesse Plemons le Prix d’interprétation masculine.

Comédie noire, Kinds of Kindness est un film à sketchs qui se décline en trois chapitres, et autant de contes cruels, toujours interprétés par la même troupe – Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau et Joe Alwyn s’ajoutent à la distribution.

Dans le premier récit, un homme tente de reprendre le contrôle de sa propre vie, à la merci d’un gourou qui lui dicte sa conduite du matin au soir – du whisky qu’il doit prendre après le travail au roman (de Tolstoï) qu’il doit lire en passant par la fréquence de ses relations sexuelles et son droit d’avoir des enfants. Le deuxième chapitre raconte l’histoire d’un policier paranoïaque dont la femme est disparue en mer, et le troisième, le destin d’une mère qui a quitté mari et enfant pour une secte, qui cherche à trouver une jeune femme destinée à devenir une chef spirituelle prodigieuse.

Après le sordide Dogtooth (2010), l’hilarant The Lobster (2015) et l’inquiétant The Killing of a Sacred Deer (2017), Yorgos Lanthimos s’intéresse de nouveau avec son esprit tordu à la notion de dépossession du libre arbitre. On y retrouve l’humour cynique habituel du cinéaste de The Favourite, mais à plus petites doses.

Pour une rare fois, un film de Lanthimos ne semble pas souffrir de longueurs (malgré une durée de 2 h 45 min), mais Kinds of Kindness est moins percutant que les plus récentes propositions du cinéaste grec. Les films à sketchs sont inévitablement inégaux. Le premier chapitre de Kinds of Kindness est plus réussi que les deux suivants. Les admirateurs de Lanthimos ne devraient pas pour autant bouder leur plaisir.

