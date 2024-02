Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

« Les personnages sont dépeints si sommairement et le récit est truffé de tant d’ellipses que l’ensemble se révèle trop peu consistant et captivant. Demeure dans cette pinacothèque contemplative l’hommage chaleureux aux racines polonaises de DK Welchman que l’on découvre grâce à sa riche trame sonore et à ses entraînantes danses folkloriques », mentionne notre journaliste Manon Dumais dans sa critique.

Filles en cavale : Le secret est dans la valise

« Empruntant aux codes du road movie et des films de sexploitation des années 1970, Ethan Coen et Tricia Cooke signent un film qui échoue lamentablement à divertir. Le plus embarrassant dans Drive-Away Dolls, c’est la manière dégradante qu’a Ari Wegner, brillante directrice photo de l’éblouissant The Power of the Dog, de Jane Campion, d’éclairer et de cadrer les actrices, notamment dans les scènes, très crues, à caractère sexuel. D’un anachronisme dérangeant », écrit notre journaliste Manon Dumais dans sa critique.

