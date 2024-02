Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

Le règne animal : Instinct de survie « Mettant en vedette Paul Kircher et Romain Duris, Le règne animal, second long métrage de Thomas Cailley, raconte une émouvante histoire d’amour entre un adolescent et son père sur fond de mystérieuse pandémie qui métamorphose les êtres humains en créatures animales », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

How to Have Sex : Le (non-)consentement sur grand écran « Là repose la force du scénario (qui, oui, se résume précisément à cela) et surtout du jeu des acteurs, qui arrivent à mettre en lumière toute la complexité des relations humaines en général, et des relations entre ados dopés aux hormones en particulier. Filles et gars, faut-il le signaler. Le tout sur fond de légèreté, un sourire gêné ici, un non timide là, un oui insistant plus loin, et on devine la fin », écrit notre journaliste Silvia Galipeau. Lisez la critique

Suncoast : Éprouvant passage à l'âge adulte « La relation mère-fille relatée dans Suncoast est ce qui distingue la première réalisation de l'Américaine, vue dans diverses séries comme Childrens Hospital et Grandfathered, et qui a écrit quelques épisodes. Bien que Doris s'occupe de son frère de façon exemplaire, sa mère lui en demande toujours plus et ne semble pas reconnaissante. On a tendance à se ranger derrière la jeune femme, mais plus le récit progresse, plus on ressent la tristesse et l'épuisement de la mère, et plus on compatit », écrit notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique