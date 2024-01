Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

« Alors que la majorité des œuvres de science-fiction idéalise la vie dans l’espace, I.S.S. nous fait prendre conscience de tout son inconfort dès les premiers instants. À bord d’une fusée Soyouz, on sent la nervosité de la D re Kyra Foster (magistrale Ariana DeBose). Le soulagement d’avoir survécu au périple jusqu’à la Station spatiale internationale (SSI) suivi de la joie de rencontrer ses nouveaux collègues sont vite remplacés par un malaise qui s’apparente à du regret », écrit notre journaliste Pascal Leblanc.

« Dans ce superbe scénario qu’elle signe avec Sarah Kaminsky, Laetitia Colombani parvient à faire en sorte que l’on soit à la fois diverti, touché, instruit et captivé par son film. Sa caméra est très proche de ses personnages féminins, dont on découvre la psyché à travers leurs actions comme dans leurs regards », écrit notre journaliste Marrisa Groguhé.

Nouveau départ : Plein de tendresse et de sincérité

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« La force du long métrage est le duo formé de Karin Viard et de Franck Dubosc, qui incarne un couple très complice. Ça fait du bien de voir Franck Dubosc dans un registre plus sérieux. Certaines scènes sont très drôles, touchantes et pleines de vérité sur le couple, où, même après 30 ans de vie commune, comme dit Alain, on peut toujours vibrer pour l’autre », écrit notre journaliste Olivia Levy.