Le dictateur chilien Augusto Pinochet est un vampire de 250 ans, fatigué par la vie, qui souhaite mettre fin à ses jours après les crises et scandales qu’il a provoqués.

En cette semaine du cinquantième anniversaire du coup d’État qui a porté Augusto Pinochet au pouvoir au Chili, Pablo Larraín présente sur la plateforme Netflix El Conde (Le comte) une histoire de vampires délirante où le dictateur sanguinaire prend les traits d’un vampire vieux de 250 ans.

Lauréat du Prix du scénario au Festival de Venise avec son complice Guillermo Calderón, Pablo Larraín (No, Neruda, Spencer, Jackie) a imaginé un univers fantastique dans lequel le général Pinochet est un ancien royaliste adorateur de Marie-Antoinette, qui a fui la France pendant la Révolution avant de trouver refuge au Chili.

Quelque 250 ans plus tard, miné par les scandales, le dictateur déchu (Jaime Vadell) veut en finir avec la vie. Embauchée par les enfants de Pinochet, qui n’en peuvent plus d’attendre leur héritage, une jeune nonne francophone (Paula Luchsinger) tente de séduire le vieux vampire pour mieux l’exorciser. Alors même que son fidèle serviteur (Alfredo Castro) fomente un complot avec sa femme (Gloria Münchmeyer). Et que l’étonnante narratrice à l’accent britannique finit par intervenir dans le récit.

Cette satire rocambolesque, qui distille un humour noir et décalé, a été tournée en noir et blanc dans une esthétique quasi bergmanienne, avec un soupçon de réalisme magique sud-américain. Comme si Béla Tarr s’abandonnait à un récit purement sardonique ou que Carl Theodor Dreyer avait imaginé une Jeanne d’Arc stratégique et calculatrice.

C’est pourtant à Irréversible de Gaspar Noé que l’on songe spontanément au début du film, en raison d’une scène horriblement violente qui annonce une œuvre gore à souhait. En effet, le sang gicle lorsque des cœurs fraîchement extirpés de corps agonisants sont envoyés au malaxeur, pour un power shake peu ragoûtant, aux propriétés rajeunissantes hors du commun.

La mise en scène de Larraín, minutieuse et soignée, dicte le rythme d’un récit moins contemplatif que les précédentes biographies filmées plus traditionnelles du cinéaste chilien, au sujet de Jackie Kennedy ou de Lady Diana Spencer, notamment. La trame sonore symphonique et lyrique se prête à merveille à cette dystopie particulièrement cynique, doublée d’une fable familiale sur la corruption, l’avarice et la cupidité.

Sur Netflix