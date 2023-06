Ayant fermé son agence spécialisée dans la création d’alibis par amour pour sa dulcinée, un homme se voit contraint de la rouvrir peu avant son mariage afin de pouvoir présenter à sa belle-famille de faux parents, plus fréquentables que les vrais…

On dit souvent que l’humour s’exporte mal. Il est vrai que les films produits par ces humoristes français faisant partie de La bande à Fifi, un groupe qui a fait sa marque à la chaîne Canal Plus, n’ont plus du tout le même impact en traversant l’Atlantique. Véritables vedettes en France, Philippe Lacheau, Julien Arruti et Tarek Boudali voient leurs comédies cartonner systématiquement au box-office là-bas, mais restent pratiquement de parfaits inconnus chez nous.

Sorti en février dans l’Hexagone, cet Alibi.com 2 a jusqu’à maintenant attiré 4,3 millions de spectateurs dans les salles françaises, faisant de cette suite à Alibi.com le troisième succès en importance de l’année (derrière Super Mario Bros et Astérix et Obélix – L’empire du Milieu). On la distinguera des Babysitting, 30 jours max et autres Épouse-moi mon pote, tous produits par la même bande, en ce qu’elle comporte certains gags qui, cette fois, font franchement rire.

On ne parle évidemment pas ici de finesse d’esprit. Mais d’aucune façon. Philippe Lacheau mise sur un enchaînement frénétique de situations incongrues dont certaines touchent forcément la cible à un moment ou à un autre. Incarnant lui-même Greg, un type dont le talent ultime est de toujours se vautrer dans le pétrin, le comédien a entraîné dans son délire des acteurs chevronnés dans les rôles des parents du héros et de ceux de la femme qu’il aime.

Arielle Dombasle et Gérard Jugnot forment ainsi ce tandem de parents dont Greg a honte – elle est une ancienne vedette de « films de charme » et lui un escroc – au point de vouloir embaucher de « faux » parents pour présenter à la nouvelle belle-famille. Ces parents-là sont joués par Nathalie Baye et Didier Bourdon. L’ancien Inconnu se lâche d’ailleurs ici sans aucune inhibition.

Lacheau a recours à un type d’humour régressif, souvent vulgaire et au ras des pâquerettes, dont la seule preuve d’efficacité réside dans le déclenchement – ou pas – d’un rire chez le spectateur. Il se trouve qu’en regardant Alibi.com 2, on rit parfois presque malgré soi, de ce rire bien franc qui vient du ventre. Prière toutefois de laisser son cerveau au vestiaire, son utilisation étant ici complètement inutile.

En salle