Le film Book-Club – The Next Chapter (Club de lecture – Le chapitre suivant en version française) ne passera pas à l’histoire. Même si on prend un malin plaisir à retrouver les quatre fabuleuses actrices Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen et Mary Steenburgen, le film est une série d’anecdotes et de saynètes qui s’enchaînent sans réel lien entre elles ni grande imagination.

Nos quatre amies ont passé la pandémie sur Zoom et ont maintenu leur club de lecture en buvant des verres de vin à distance. La vie suit désormais son cours et, surprise ! Vivian (Jane Fonda) annonce qu’elle se marie avec Arthur (Don Johnson). Pourquoi ne pas s’offrir le voyage en Italie qu’elles reportent depuis une éternité afin de célébrer cette grande nouvelle ? Elles décident d’y aller pour l’enterrement de vie de jeune fille de Vivian. Les quatre amies vont donc visiter Rome, Venise et Florence, et vivre pleinement leur amitié… avec quelques petits imprévus qui font partie du voyage.

Le premier film Book Club, sorti en 2018, était beaucoup plus drôle que cette suite, réalisée très sagement par Bill Holdermann. À l’époque, les quatre amies découvraient le livre Cinquantes nuances de Grey, qui servait de prétexte à parler de sexe et à relancer la vie intime de la juge Sharon (Candice Bergen), de Carol (Mary Steenburgen) et de Diane (Diane Keaton). Cette fois, les dialogues manquent souvent de saveur, tout comme l’intrigue, maladroite.

Les quatre amies sont bien sûr heureuses de visiter l’Italie (nous aussi !), elles vont essayer de somptueuses robes de mariée, déguster de bons vins, faire quelques rencontres impromptues, discuter de la vie et du temps qui reste, mais sans grande émotion. Notre juge à la retraite, incroyable Candice Bergen, 77 ans, fera une belle rencontre et profitera pleinement de son séjour, même si le quatuor est poursuivi par un commissaire de police interprété par l’excellent acteur italien Giancarlo Giannini (prix d’interprétation masculine à Cannes en 1973).

Même si le film manque de rythme et que le scénario n’est pas à la hauteur, les quatre actrices sont formidables, les paysages, sublimes, tout comme la musique italienne. Mais on aurait aimé rire davantage. Ce film a le mérite de souligner l’importance de l’amitié féminine et nous offre un petit conseil : n’attendez pas d’avoir 75 ou 80 ans pour organiser avec vos meilleures amies un voyage dont vous vous souviendrez toute votre vie !