La jeune Margaret, 13 ans, navigue dans sa nouvelle vie de banlieue, les changements dans sa vie et dans son corps, tout en étant dans un grand questionnement face à la religion. Le tout en s’adressant régulièrement à Dieu, dans l’espoir de recevoir un peu d’aide alors que tout est chamboulé dans son quotidien.

Adapté du livre du même titre, Are You There God ? It’s Me, Margaret. est un film sans grandes prétentions, qui donne vie aux personnages de Judy Blume adorés par de nombreux lecteurs (américains surtout) depuis des décennies. Les personnages (en particulier celui de Margaret), le récit, le message : tout est touchant dans ce long métrage où il ne se passe rien de palpitant, mais qui réchauffe le cœur. On s’attache à Margaret, on veut la voir s’épanouir, on aime connaître ses états d’âme.

C’est une histoire d’adolescence, la quête d’une jeune fille qui grandit et se cherche. Si le scénario de Kelly Fremon Craig ne réinvente pas le genre du récit initiatique, il est tout de même bien plaisant. La jeune Abby Ryder Fortson (Margaret) est exceptionnelle, tandis que Rachel McAdams, qui interprète sa mère, est, comme toujours, très convaincante dans son rôle.

Parce que l’histoire raconte aussi les défis que vivent les parents de Margaret, qui la touchent par ricochet, on tombe également dans des sujets plus sérieux. La jeune fille est en quête de son identité, particulièrement (mais pas seulement) en ce qui a trait à la religion. Ses parents ont été élevés dans différentes cultures, ce qui a causé bien du drame dans leur famille. Margaret l’apprend et réalise ce que la religion peut faire aux gens : les déchirer, les séparer, leur faire du mal. À travers cela, elle tente de comprendre ce qui lui convient. Tous ne seront pas touchés par ces réflexions. Mais voir l’adolescente cheminer, qu’on s’y retrouve ou non, a quelque chose d’attendrissant.

Nous avons ri. Non avons aussi versé une petite larme. Parfois drôle, d’autres fois très touchant, le film n’aura rien pour plaire à ceux qui affectionnent l’action ou le grand drame ou encore les histoires d’amour intenses. Tout est dans la légèreté dans Are You There God ?. Et c’est très bien ainsi. Il en faut, des histoires comme celle-ci.

En salle