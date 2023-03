Le détective John Luther se retrouve derrière les barreaux alors qu’il est sur la trace d’un tueur psychopathe.

La série Luther nous a toujours intrigué. Idris Elba est généralement excellent (The Wire est un chef-d’œuvre). Les productions du genre des studios BBC sont habituellement de qualité (on pense à Sherlock). Puis, elle n’est pas composée de 17 saisons de 22 épisodes chacune ; Luther ne compte que 20 épisodes au total.

Malgré tout, nous n’avons jamais pris le temps de la regarder... sauf le premier épisode, lorsque nous avons obtenu le mandat d’écrire cette critique. Cet épisode « pilote » permet de saisir assez bien qui est le détective John Luther : extrêmement brillant et dévoué, mais aussi entêté et autodestructeur.

Ce sont ces deux derniers défauts, exacerbés avec les années, qui l’envoient derrière les barreaux au début du long métrage Luther : The Fallen Sun. Au cours de sa carrière, Luther a plus d’une fois enfreint les règles de déontologie. Ses actes ont été révélés au grand jour par David Robey (Andy Serkis), un psychopathe meurtrier qui n’allait pas laisser le réputé détective contrecarrer ses plans.

Ces derniers sont d’ailleurs abominables. Avec l’aide d’une vaste équipe de cracks de l’information et énormément de ressources – l’aspect financier de l’opération n’est jamais vraiment expliqué –, David déterre les squelettes les plus sombres ou les secrets les plus banals de ses victimes pour les obliger à faire ce qu’il veut. Une fois qu’il n’a plus besoin d’elles, elles sont exécutées de manière extrêmement théâtrale et cruelle.

Luther : The Fallen Sun est par moments grossier et exagéré, mais demeure un thriller haletant et assez imprévisible, même si on peut deviner l’issue des éléments principaux de l’histoire. La caméra dynamique, le montage nerveux et la musique anxiogène contribuent à faire grimper la tension.

Puisque son personnage est davantage plongé dans l’action, Idris Elba n’a pas autant l’occasion de montrer la finesse de son jeu. Il demeure toutefois très convaincant, tout comme le reste de la distribution, en particulier Cynthia Erivo et Dermot Crowley. La performance d’Andy Serkis est plus difficile à évaluer. Le réalisateur Jamie Payne, spécialiste des séries télé, a certainement encouragé l’acteur caméléon à jouer un supervilain habité par une cruauté sans nom. Ainsi, David a parfois l’air d’un mélange un peu comique entre le Joker et Hannibal. En ce qui nous concerne, ce n’était pas au point de nous faire décrocher. Certains pourraient être davantage agacés, on en convient.

Idris Elba ne se glissera peut-être jamais dans le smoking de James Bond, mais on serait heureux de le voir jouer John Luther encore longtemps. En attendant la suite, il nous reste 19 épisodes à regarder.

Sur Netflix