En 1981, dans l’Irlande rurale, une jeune fille tranquille que tout le monde néglige est envoyée loin de sa famille dysfonctionnelle pour vivre chez sa tante et son oncle pendant un été. La vie apparemment sans histoire de ces derniers cache cependant un secret de famille.

Ce premier long métrage du cinéaste irlandais Colm Bairéad fait partie de ces œuvres plus discrètes, qui distillent leur propos de façon tranquille, à l’image de la jeune héroïne autour de laquelle l’histoire est construite. Si les qualités intrinsèques de The Quiet Girl sont indéniables, on s’étonne quand même de sa présence aux Oscars parmi les cinq finalistes de la catégorie du meilleur film international. D’autant plus que de solides candidats comme Saint-Omer, Decision to Leave, Corsage ou Retour à Séoul ont été laissés sur la touche.

Tourné principalement en langue irlandaise, le drame commence par un plan visuellement splendide, où l’on voit la jeune protagoniste âgée de 9 ans, prénommée Cáit (Catherine Clinch), étendue dans un champ, ignorant les appels insistants que sa mère fait au loin. Négligée par cette dernière, pratiquement invisible dans la maisonnée et dans les yeux de son père, Cáit est invitée par une tante (Carrie Crowley) à séjourner chez cette dernière et son mari (Andrew Bennett) pendant la saison estivale dans leur ferme située à trois heures de route.

Sorte de récit d’apprentissage, The Quiet Girl, inspiré d’une nouvelle de Claire Keegan, repose sur de nombreux non-dits, les hôtes se révélant aussi « tranquilles » dans leur attitude que leur jeune nièce. Cette dernière comprendra pourtant très rapidement son rôle. Totalement dénuée d’effets dramatiques, cette histoire d’absence à combler n’a rien de vraiment original, mais Colm Bairéad mise principalement sur le caractère impressionniste du récit pour dessiner un portrait subtil et délicat. La jeune Catherine Clinch offre par ailleurs une excellente performance, tout empreinte d’intériorité, privilégiant un jeu naturaliste dont les moindres modulations sont captées par une caméra attentive.

Lauréat du prix du meilleur film de la section Generation KPlus à la Berlinale l’an dernier, The Quiet Girl est à l’affiche en version originale irlandaise avec sous-titres anglais.