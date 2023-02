Bien que capturé par un groupe terroriste dont le chef est un ancien collègue, un agent du service secret indien est appelé à sauver son pays d’une attaque aux conséquences désastreuses…

À Montréal, le cinéma Cineplex Forum met régulièrement à l’affiche, dans quelques-unes de ses salles, des productions populaires asiatiques, principalement venues de l’Inde ou de la Chine. Présentées en marge du circuit « officiel », sans que les médias locaux ne soient alertés d’aucune façon, ces productions obtiennent souvent un vif succès auprès de nos concitoyens originaires de ces pays. On y propose même parfois des perles comme, récemment, RRR (cité aux Oscars dans la catégorie de la meilleure chanson originale).

Pathaan, film d’action mélangeant dans un emballage bollywoodien du James Bond et du Mission impossible, bat actuellement des records en Inde depuis sa sortie le 25 janvier. Il s’est même hissé au 3e rang des meilleures recettes en Amérique du Nord le week-end dernier en occupant 695 écrans (A Man Called Otto, au 4e rang, est présenté sur plus de 3900 écrans). Le retour au cinéma, après cinq ans d’absence, du vétéran Shah Rukh Khan, superstar du sous-continent depuis 30 ans, et la présence de Deepika Padukone, l’une des actrices les plus en vue du pays (membre du jury du Festival de Cannes l’an dernier), expliquent sans doute l’engouement. Ajoutons à cela le fait que Pathaan fait partie du « YRF Spy Universe », série de films d’espionnage produits par Yash Raj Films, qui se répondent parfois en clins d’œil de l’un à l’autre.

Disons-le : vous ne trouverez rien de plus divertissant dans une salle de cinéma actuellement. Dès le départ, le réalisateur Siddharth Anand (War) commande la complicité du spectateur grâce à une scène où le héros, torturé et abattu, se ressaisit soudain, muscles saillants dans une chemise ensanglantée, cheveux au vent (le budget alloué aux ventilateurs a dû être assez conséquent), et retrouve toute son énergie pour combattre ses bourreaux. L’intrigue de Pathaan, qui se déroule autant à Dubai, à Moscou, en Espagne, à Paris et à New Delhi, est ici secondaire. Rien n’est à prendre au sérieux. Tout est mis au service du spectacle, au cours duquel s’enchaînent des scènes d’action hallucinantes, en dépit de toute logique.

Il y a évidemment une chorégraphie « pas rapport » au beau milieu du récit, ainsi qu’une autre, tradition oblige, lors du générique à la fin, dans lesquelles s’exécutent les deux vedettes. C’est un peu comme si Tom Cruise et Jennifer Connelly nous offraient un numéro digne de Révolution à la fin de Top Gun : Maverick. Le charisme des deux protagonistes contribue d’ailleurs beaucoup au succès du film. À 57 ans, Shah Rukh Khan, dans le même club que les Brad Pitt et Tom Cruise de ce monde, est impressionnant. Une journaliste britannique a en outre suggéré une reconnaissance pour l’entraîneur personnel de ce dernier. Si jamais les Oscars devaient ouvrir une catégorie à ces professionnels, celui de Shah Rukh Khan aurait en effet d’excellentes chances.

Présenté en version originale hindie avec sous-titres anglais, Pathaan est actuellement à l’affiche à Montréal.

En salle