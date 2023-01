Deux millénariaux de Los Angeles issus de milieux différents tombent amoureux et doivent faire face à l’épreuve relationnelle ultime : la rencontre avec les parents.

Dans notre nouvelle échelle d’évaluation, la cote 2 signifie « mauvais ». Alors voilà : You People (Vous autres en version française) est un mauvais film. Le constat est d’autant plus navrant à faire que cette comédie romantique ratée réunit pourtant des gens de talent. En plus d’y tenir la vedette avec Lauren London, Jonah Hill a coécrit le scénario avec le réalisateur Kenya Barris, reconnu notamment pour avoir créé la série télévisée Black-ish. Eddie Murphy, Nia Long, Julia Louis-Dreyfus et David Duchovny font aussi partie de la distribution.

Or, rien ne fonctionne dans cette variation moderne de Devine qui vient dîner. De façon paresseuse, l’histoire tente de nous intéresser à ce choc culturel entre deux familles – l’une afrodescendante et l’autre juive – à la faveur d’une relation amoureuse entre deux trentenaires. D’un côté, une famille dont le porte-parole principal est un homme converti à l’islam proposant une vision très carrée des choses (Eddie Murphy ne peut exploiter vraiment ici son talent comique), de l’autre, une matriarche d’esprit libéral qui, même en pensant bien faire, dit évidemment toujours la plus mauvaise chose au plus mauvais moment. Julia Louis-Dreyfus tente bien de tirer le maximum des répliques de son personnage, mais tout tombe à plat. Les deux autres parents, interprétés par Nia Long et David Duchovny, font tapisserie.

Netflix a le don d’aller chercher des cinéastes de renom pour assurer son prestige (Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, David Fincher notamment), mais compte aussi dans sa production trop abondante des daubes du genre. You People fait partie de ces films où l’on peut deviner facilement à l’avance tous les détails d’une intrigue bancale cousue de fil blanc. De surcroît, on ne fait même pas le moindre effort pour tenter d’atteindre au moins le niveau du plus ordinaire des sketches de Saturday Night Live.

Un gaspillage de talents, une grosse perte de temps. Dommage.

Sur Netflix