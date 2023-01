Une mère militante qui a fondé un organisme communautaire et son fils youtubeur que tout semble éloigner ont peut-être plus en commun qu’ils ne le pensent.

Jesse Eisenberg, acteur qu’on a vu en vedette de The Social Network, réalise son propre scénario avec When You Finish Saving The World (Quand tu auras fini de sauver le monde, en version française), présenté en première au Festival de Sundance en 2022.

Si le film a été tourné avec un budget modeste, il met en vedette l’actrice oscarisée Julianne Moore (Still Alice) et Finn Wolfhard (révélé dans Stranger Things) dans la peau d’une mère et de son fils éloignés l’un de l’autre.

Evelyn s’occupe d’un refuge pour victimes de violence conjugale alors que Ziggy est un chanteur-youtubeur qui fait des prestations en direct devant 20 000 jeunes. Ils ont beau vivre dans la même maison, ils évoluent chacun dans leur univers sans trop savoir ce que l’autre fait au quotidien.

Evelyn, dont le tempérament froid contraste avec sa vocation, tentera de se rapprocher d’un jeune de son refuge et d’avoir la proximité qu’elle n’a pas avec son fils. Quant à Ziggy, il voudra développer une pensée plus engagée et politique pour plaire à une fille de son école secondaire.

« Vous êtes des narcissiques », leur lance à un moment donné le patriarche de la famille (Jay O. Sanders), un intellectuel qui a toujours le nez dans un livre ou une étude.

Une phrase qui n’est pas anodine quant au dénouement du film qui n’est ni une comédie ni un drame.

Malgé le terreau fertile du synopsis et le jeu de ses acteurs, il est difficile de s’attacher aux personnages de When You Finish Saving The World. Evelyn et Ziggy manquent de sensibilité et de vulnérabilité.

Le film amène néanmoins une réflexion pertinente sur la façon dont les membres d’une même famille peuvent vivre chacun dans leur bulle, en quête mutuelle de reconnaissance.

Au fond, pourquoi faire une différence dans la société si c’est au détriment de nos relations avec nos proches ? À l’ère des clics et des conflits générationnels, qu’est-ce que ça veut dire de vouloir le meilleur pour les autres ?

Des questions riches. Mais peut-être trop pour les personnages unidimensionnels du film et le scénario trop rudimentaire.

When You Finish Saving The World (V. F. : Quand tu auras fini de sauver le monde) prend l’affiche en salle en version originale anglaise et en version originale sous-titrée en français.

En salle