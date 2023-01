Devant aller vivre dans une maison de retraite pour y finir ses jours, une dame âgée de 92 ans, désirant revoir pour la dernière fois les lieux qui ont compté dans sa vie, demande au chauffeur de taxi qui la conduit vers sa nouvelle résidence de faire de nombreux détours.

Le scénario d’Une belle course a été écrit spécifiquement pour Line Renaud. Maintenant âgée de 94 ans, la célèbre actrice affirme en outre que cette réalisation de Christian Carion constitue son « film testament ». Un indéniable effet miroir s’installe d’ailleurs d’emblée entre la protagoniste de cette histoire et la comédienne qui l’incarne. Bien qu’elles n’aient pas forcément subi les mêmes épreuves, elles ont néanmoins traversé les mêmes époques pour en arriver à cette dernière étape de leur vie.

Si la construction d’Une belle course n’a rien d’inédit – combien de films ont déjà emprunté le contexte d’une course en taxi ? –, il reste que celui-ci se distingue principalement grâce à la présence de Line Renaud. Cette dernière fait feu de tout bois, maniant avec humour et sans pathos l’histoire de Madeleine, une femme dont la vie fut marquée par certains épisodes plus tragiques.

En illustrant ces épisodes du passé avec de nombreux retours en arrière (Alice Isaaz incarne alors Madeleine), Christian Carion a cependant la patte un peu trop lourde et tombe dans les effets mélodramatiques grandiloquents. Autrement dit, son film fonctionne magnifiquement dès qu’on s’en tient à la dame d’aujourd’hui, dont le visage raconte déjà tout d’une vie, mais perd son élan quand il nous entraîne dans une autre réalité temporelle. Comme si le cinéaste tentait de trop provoquer l’émotion en cédant à la surenchère.

On saura toutefois gré à Christian Carion d’avoir pu offrir à Line Renaud une aussi belle partition. La complicité évidente que l’actrice partage avec Dany Boon, son véritable ami dans la vie, est également belle à voir. Ce dernier, à l’écoute principalement, propose une composition à la fois sobre et touchante dans le rôle du chauffeur qui, malgré ses réticences au départ, se laisse progressivement charmer par le récit de cette dame. Comme nous tous.

En salle