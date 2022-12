Puss in Boots, chat hors-la-loi légendaire, apprend qu’il ne lui reste qu’une vie à vivre. Déterminé à récupérer ses huit vies perdues, il se lance dans une quête pour trouver la mythique étoile magique qui pourra exaucer son souhait.

Il est plutôt rare qu’un film dérivé (spin-off) rencontre un grand succès et encore plus rare que la suite de ce film soit plus réussie que le premier. C’est le cas pour Puss in Boots : The Last Wish (Le Chat potté : Le dernier voeu, en version française), un film produit par DreamWorks Animation et réalisé par Joel Crawford, qui voit le jour 11 ans après la sortie du premier volet et 12 ans après la fin officielle de la saga Shrek, où nous avions fait la connaissance de ce chat à la bravoure et à l’ego surdimensionnés, mais aussi doté d’un charme irrésistible. Puss avait conquis le cœur des cinéphiles et ce film renforcera cet attachement.

Si le premier volet permettait d’en apprendre plus sur le passé de ce chat botté aux airs de Zorro, l’histoire semblait un peu plaquée et diffuse. Cette fois, on retrouve notre héros mexicain (et la voix suave d’Antonio Banderas), plus anthropomorphique que jamais, dans une quête plus personnelle alors qu’il perd sa huitième vie. On apprend comment il a perdu les sept autres dans une courte séquence hilarante où l’allergie aux crevettes côtoie une consommation immodérée de leche alcoolisé.

Sur les recommandations du médecin du village, et pour échapper au Grand Méchant Loup, une incarnation très réussie de la mort (qui pourrait effrayer les moins de 6 ans), Puss se retire en maison de retraite. Jusqu’à ce que la révélation de l’existence de l’étoile magique l’incite à reprendre ses habits.

Il retrouvera son ancienne partenaire Kitty Softpaws (Salma Hayek Pinault). Le duo sera aidé de Perrito (extraordinaire Harvey Guillén), un cabot mignon dans sa laideur, un brin hippie et très joyeux, et poursuivi par une Boucle d’or fonceuse prénommée Goldi, par sa famille criminelle des Trois Ours et par un Little Jack Horner autant assoiffé de pouvoir que Puss l’est de lait.

Malgré la nature plus sombre de l’histoire, l’humour décalé arrache des éclats de rire, entre une leçon de vie livrée par l’optimiste Perrito et une scène de combat, magnifiquement animée. Comme il l’a fait pour The Bad Guys, sorti plus tôt cette année, le studio renouvelle son esthétique graphique en s’éloignant du photoréalisme pour embrasser un style plus près de la bande dessinée qui marie à merveille animation 2D et 3D.

Ce feu d’artifice qu’est Puss in Boots : The Last Wish met superbement la table pour le retour de Shrek et de notre trio d’amigos dans un cinquième opus. Un évènement qui fait l’objet de rumeurs depuis des années, mais dont la date de sortie pourrait ne plus être si « far far away ».