Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

Paul Kircher a obtenu le prix du meilleur acteur au festival de films francophones Cinemania, tenu à Montréal. La presse française s’intéresse aussi beaucoup ces jours-ci à ce jeune inconnu que Christophe Honoré (Les chansons d’amour, Chambre 212) a choisi parmi au moins 300 candidats. Il n’y a pas lieu de s’étonner. Dans Le lycéen, l’acteur est une véritable révélation, offrant un genre de performance qui n’est pas sans rappeler celle de Timothée Chalamet dans Call Me by Your Name. « J’ignore si le cinéma sera à la hauteur de ce que lui peut offrir au cinéma », a d’ailleurs déclaré le cinéaste. Ça nous situe.

Comme tant d’autres de ses collègues – est-ce l’effet de la pandémie ? –, Christophe Honoré s’est tourné vers ses propres souvenirs d’adolescence pour écrire son film le plus personnel. Mieux : il s’est même attribué le rôle, bref, mais ô combien significatif, du père, dont Lucas, le protagoniste, est très proche. La mort accidentelle du paternel (le cinéaste a perdu le sien à l’âge de 15 ans) a bien entendu un impact très fort sur la dynamique familiale – Juliette Binoche interprète la mère de Lucas et Vincent Lacoste, son frère aîné –, mais encore plus dans la vie de ce jeune homosexuel en train de se construire.

À l’invitation de Quentin, son frère qui vit à Paris, Lucas est invité à passer une semaine dans la Ville Lumière, histoire de sortir un peu du deuil et d’expérimenter la vie dans un environnement urbain. Le jeune homme profitera ainsi de l’occasion pour entrer dans l’âge adulte à sa façon, non sans péril.

Avec beaucoup de délicatesse, mais aussi de façon plus frontale, Christophe Honoré fait écho aux tourments de la fin de l’adolescence, dans tous ses aspects. Le lycéen est un film à la fois fragile et violent, l’un des plus justes à propos de cette période particulière de la vie, marquée dans ce cas-ci par une grande confusion intérieure.

En salle