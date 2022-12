La femme d’un aristocrate revenu paralysé de la Première Guerre mondiale tombe amoureuse du garde-chasse de leur grand domaine. Quand les rumeurs commencent à courir, Lady Chatterley doit prendre une décision qui changera sa vie.

Laure de Clermont-Tonnerre s’était fait remarquer avantageusement en 2019 grâce à The Mustang, son premier long métrage. Portant cette fois à l’écran une adaptation du célèbre roman de D. H. Lawrence, écrite par le scénariste américain David McGee (Life of Pi, Mary Poppins Returns), la cinéaste française change complètement d’univers, mais conserve néanmoins cette approche très incarnée, très sensuelle pour filmer les êtres vivants.

Pour donner un signe distinctif à cette histoire déjà mille fois racontée, la réalisatrice mise d’abord sur une approche plus moderne dans la peinture des sentiments, mais aussi, surtout, sur la chimie entre les deux interprètes principaux. Pour que fonctionne ce récit mêlant une liaison adultère à la division des classes sociales dans la société édouardienne, il fallait impérativement un couple de cinéma crédible à l’écran. Sur ce plan, Emma Corrin, surtout connue jusqu’à maintenant grâce à son incarnation de la princesse Diana dans la série The Crown (on peut aussi la voir dans My Policeman), et Jack O’Connell (Seberg) modulent avec grande justesse les tourments intérieurs de leur personnage.

Très soigné dans tous ses aspects, Lady Chatterley’s Lover bénéficie également de la présence de Matthew Duckett, un acteur encore peu connu qui, ici, se glisse dans le rôle ingrat du mari aristocrate handicapé. Ce dernier suggère d’ailleurs lui-même à sa femme de prendre un amant – de son rang, bien sûr – afin de lui donner un héritier. Le fait est que cette histoire, jugée « obscène » lors de sa publication en 1928, fonctionne toujours, près d’un siècle plus tard.

Lancé au festival de Telluride, Lady Chatterley’s Lover (L’amant de Lady Chatterley en version française) est offert en exclusivité sur Netflix.