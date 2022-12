Après avoir quitté précipitamment Montréal avec ses enfants pour aller rejoindre le père de sa fille en Floride, une femme est obligée de s’arrêter quelques jours dans un village des Adirondacks, le temps de faire réparer sa voiture tombée en panne.

Le premier long métrage de Marianne Farley, actrice révélée à titre de cinéaste grâce notamment à Marguerite, cité aux Oscars en 2019 dans la catégorie du meilleur court métrage, est un suspense psychologique. Il est important de le préciser, car, bien qu’il soit parfois sous tension, ce film n’est quand même pas le thriller que laissait présager sa bande-annonce. Les amateurs de sensations fortes ne trouveront pas ici matière à combler leur appétit.

En revanche, l’autrice du scénario d’Au nord d’Albany, écrit avec Claude Brie en s’inspirant d’une expérience qu’elle a elle-même vécue sur la route, a néanmoins fait preuve d’astuce en construisant son récit sur deux axes. Il y a d’abord la relation entre Annie (Céline Bonnier) et ses deux enfants, Sarah (Zeneb Blanchet) et Félix (Eliott Plamondon), exacerbée par ce départ soudain de Montréal vers la Floride à la suite d’un évènement dans lequel l’aînée a été impliquée.

Puis, il y a cette autre relation, d’abord hostile, qui s’installe entre Annie et Paul (Rick Roberts), le garagiste inconnu qui a accepté à contrecœur de remorquer la vieille Volvo, tombée en panne non loin d’un petit village des Adirondacks. Et pour laquelle il faudra des jours avant de recevoir une pièce de remplacement.

Annie et ses enfants se retrouvent ainsi coincés dans une petite bourgade américaine où, au fil des heures et des jours, des liens se nouent entre les Québécois en cavale et l’entourage du garagiste, notamment entre Sarah et Hope (Naomi Cormier), la fille rebelle de Paul, et entre Félix et son hôte.

Céline Bonnier excelle dans le rôle de cette mère dont la décision de fuir fut prise dans un moment de panique, mais le récit, dont le dénouement nous surprend peu, emprunte une avenue un peu trop prévisible. Cela dit, la réalisatrice affiche un beau sens de la mise en scène et les images, signées Benoit Beaulieu, sont magnifiques.

En salle