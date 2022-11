Les membres de la famille Clade se retrouvent dans un univers souterrain dont ils ne soupçonnaient pas l’existence. Ils doivent mettre de côté leurs différends et unir leurs efforts pour sauver la cité d’Avalonia, qu’ils ont contribué à faire prospérer.

Le 61e long métrage des studios d’animation Walt Disney tire son inspiration des magazines populaires au tournant du XXe siècle, lorsque les héros plus grands que nature réussissaient des exploits remarquables.

L’animation par ordinateur est spectaculaire. Le réalisateur Don Hall et le coréalisateur et scénariste Qui Nguyen, qui avaient collaboré en tant que (respectivement) réalisateur et coscénariste de Raya and the Last Dragon, ont rivalisé d’imagination pour créer un univers inédit peuplé de créatures aux réactions imprévisibles, rappelant les romans de Jules Verne. Il est amusant de ne pas savoir de qui il faut se méfier et de deviner ce que le petit être gélatineux fort sympathique, qui donne un coup de main aux visiteurs, essaie de communiquer.

L’histoire, dénuée de réels enjeux, est beaucoup moins originale. Les tribulations des membres de la famille Clade réservent peu de surprises. À l’avant-plan se trouve la relation houleuse entre Jaeger Clade, obsédé par le désir d’explorer le monde, et son fils Searcher, plutôt casanier. Lors de leur dernière expédition, Searcher découvre une plante, qui s’avérera une formidable source d’énergie et métamorphosera le mode de vie des habitants d’Avalonia. Pendant 25 ans, Searcher (voix de Jake Gyllenhaal) s’est plu à la cultiver. L’agriculteur est persuadé que son fils de 16 ans, Ethan, prendra la relève. Il devra accepter que l’ado a d’autres visées, lorsque la survie de la fameuse plante génératrice d’énergie est menacée et qu’ils prennent part à une mission de sauvetage, au cours de laquelle ils sauveront le brave Jaeger (voix de Dennis Quaid), toujours vivant.

Même si l’attention est beaucoup centrée sur le père, le fils et le petit-fils, deux personnages féminins très forts sont aussi mis de l’avant : l’intrépide Meridian Clade (voix de Gabrielle Union), qui est pilote d’avion et vole au secours de son mari et de son fils, ainsi que la présidente d’Avalonia, Callisto Mal (voix de Lucy Liu).

Le film d’animation est bourré de bonnes intentions en abordant plusieurs thèmes à la fois, comme l’acceptation de soi et des autres, ainsi que l’impact de l’action humaine sur l’environnement. Les personnages sont riches et se veulent représentatifs de diverses franges de la société (le jeune Ethan est gai, ses parents forment un couple biracial et leur adorable chien Legend a trois pattes). En ratissant trop large, toutefois, et en réglant rapidement toute source potentielle de conflit, ce film d’animation aux images pourtant splendides suscite peu d’émotions. C’est dommage.

En salle