Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

Assurément, ce nouveau long métrage du vétéran Jerzy Skolimowski (Travail au noir, Essential Killing) sera l’un des plus étonnants que vous verrez cette année. Rendant hommage à Au hasard Balthazar, film classique de Robert Bresson, le cinéaste polonais propose une vision du monde – et des humains qui le peuplent – à travers le regard d’un âne. Et les rencontres – bonnes ou mauvaises – que l’animal fera sur sa route.

Pour traduire les pensées de cet âne, dont les yeux expressifs semblent vouloir transmettre une palette d’émotions allant de la mélancolie à la résignation, sans oublier le jugement, le cinéaste s’engage dans une entreprise formelle impressionnante. On entre ainsi dans une conception différente du monde.

À une époque où les divisions de toute nature semblent se multiplier sur la planète, Skolimowski nous invite à prendre un peu de recul à travers ce portrait qui nous renvoie à notre propre déshumanisation collective. Bien que trimballé partout et n’ayant pas le contrôle de sa destinée, cet âne, nommé EO, tire néanmoins ses conclusions. Et quand, têtu, EO décide de ne plus bouger, peut-être parce qu’il vaut mieux ça que de courir à sa perte (cette scène devant un barrage est d’une grande puissance d’évocation), on peut certainement y voir une alerte lancée aux prochaines générations par un artiste qui, à 84 ans, nous livre l’un de ses plus beaux films.

Lauréat du prix du jury au Festival de Cannes (ex æquo avec Les huit montagnes de Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeerch), candidat choisi par la Pologne pour la prochaine course aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international, EO est actuellement à l’affiche en version originale polonaise avec sous-titres (français ou anglais).

En salle