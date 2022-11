Un véritable homicide a lieu sur l’île grecque privée d’un multimillionnaire ayant accueilli chez lui quelques amis pour participer à une fin de semaine meurtre et mystère. Le détective Benoit Blanc tentera de trouver le ou la coupable alors que tous les invités deviennent des suspects…

Il y a trois ans, Rian Johnson avait fait redécouvrir aux cinéphiles le genre meurtre et mystère en lui apposant une touche plus contemporaine, non dénuée d’humour. Après le succès qu’a obtenu Knives Out (À couteaux tirés), personne ne s’étonnera de l’arrivée d’un deuxième épisode – complètement indépendant du premier – avec une énigme très divertissante, mais encore plus difficile à résoudre.

PHOTO JOHN WILSON, FOURNIE PAR NETFLIX Daniel Craig reprend le rôle du détective Benoît Blanc dans Glass Onion : A Knives Out Mystery.

L’un des mystères réside d’ailleurs en la présence même sur cette île grecque du détective Benoit Blanc (Daniel Craig), seul personnage récurrent de cette franchise. Affirmant avoir reçu, comme les autres invités, une invitation contenue dans une mystérieuse boîte dont les indices se déployaient comme un puzzle à assembler, Blanc est finalement bien accueilli par son hôte, même si ce dernier jure ne jamais lui avoir envoyé la fameuse boîte. Miles Bron (Edward Norton) est, en fait, trop heureux d’avoir près de lui un détective célèbre, qui pourra rendre encore plus crédible le jeu meurtre et mystère qu’il a préparé pour ses distingués invités.

Dans ce genre d’histoire, l’intérêt – et le plaisir que le spectateur y prend – provient du fait que rien ne se passe comme prévu. Ce qui devait au départ n’être qu’un jeu pour se divertir entre gens de la haute société emprunte une allure beaucoup plus tendue, car il y a véritable meurtre. D’autant que tous les invités auraient finalement une bonne raison de l’avoir commis…

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Kate Hudson, Leslie Odom Jr. et Kathryn Hahn

On ne dévoilera rien de l’intrigue, mais on peut quand même signaler la maîtrise dont Rian Johnson fait preuve pour mener à bien son récit. Daniel Craig, à mille lieues de James Bond, prend visiblement beaucoup de plaisir à camper ce détective au fort accent, ainsi que tous ceux qui l’entourent, à commencer par Janelle Monáe. Plusieurs personnalités gratifient également le film d’une courte présence, parmi lesquelles Ethan Hawke dans le rôle d’un préposé à la COVID-19 qui, en ce mois de mai 2020, n’entend vraiment pas à rire…

Vivement le prochain volet !

Glass Onion : A Knives Out Mystery (Glass Onion – Une histoire à couteaux tirés en version française) est actuellement à l’affiche. Il sera offert sur Netflix à compter du 23 décembre.